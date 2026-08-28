Inicia Audiencia de Juan Jesús 'N' por Presunta Agresión Sexual Contra Menor

Juan Jesús 'N' llegó este viernes a la Ciudad Judicial de Altamira, Tamaulipas, para participar en su primera audiencia inicial, luego de ser detenido en cumplimiento de una orden de aprehensión por su presunta responsabilidad en el delito de agresión sexual agravada contra una menor.

El acusado arribó al inmueble alrededor de las 12:23 horas, donde se lleva a cabo el proceso judicial relacionado con los hechos que presuntamente ocurrieron meses atrás al interior de la Academia Militarizada Doenitz, en Ciudad Madero.

De acuerdo con los tiempos establecidos para este tipo de procedimientos, durante las próximas horas el juez deberá determinar la situación jurídica de Juan Jesús M. La defensa puede solicitar la ampliación del plazo constitucional antes de que se determine si será vinculado o no a proceso.

Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Juan Jesús “N” por su probable participación en los delitos de violencia familiar equiparada y violación agravada, esto daría como resultado un supuesto cuarto implicado en el caso de la menor Dafne Zapata Quintos.

De acuerdo con las investigaciones realizadas, los hechos que dieron origen a la acción penal ocurrieron al interior de la academia militarizada Doenitz, ubicada en el municipio de Ciudad Madero, Tamaulipas.

Las autoridades han precisado que este caso no está relacionado directamente con el proceso de Dafne Zapata Quintos, aunque ambos tienen como antecedente hechos ocurridos en el mismo plantel educativo. El caso de Juan Jesús M. corresponde a una investigación independiente.

La audiencia inicial permitirá conocer los señalamientos de la Fiscalía y los argumentos de la defensa, mientras que será el juez quien determine la situación jurídica del acusado conforme avance el proceso.