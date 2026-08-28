Seguridad

Inicia Audiencia de Juan Jesús 'N' por Presunta Agresión Sexual Contra Menor

El caso está relacionado con hechos que presuntamente ocurrieron en la Academia Militarizada Doenitz, en Ciudad Madero, donde perdió la vida Dafne Zapata Quintos.

Inicia Audiencia de Juan Jesús 'N' por Presunta Agresión Sexual Contra MenorInicia Audiencia de Juan Jesús 'N' por Presunta Agresión Sexual Contra Menor. Foto: N+

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Caso de Juan Jesús 'N' en Ciudad Madero avanza: acusado de agresión sexual agravada, su audiencia inicial definirá próximos pasos.

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