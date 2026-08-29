Lluvia del Viernes Dejó un Volumen de Agua Equivalente a 50 Pisos Sobre el Zócalo CDMX

La lluvia que cayó ayer en la Ciudad de México acumuló 7 millones 387 mil 37 metros cúbicos de agua, de acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA), con corte a las 19:30 horas del 28 de agosto.

Para dimensionar el volumen, esa cantidad de agua sería suficiente para cubrir toda la superficie del Zócalo capitalino con una columna de aproximadamente 156 metros de altura, equivalente a un edificio de unos 50 pisos.

La magnitud de las precipitaciones también se reflejó en distintos puntos de la capital y municipios del Estado de México. En la zona metropolitana, principalmente en Chimalhuacán, La Paz, Valle de Chalco y Nezahualcóyotl, el volumen acumulado llegó a 14 millones 236 mil 710 metros cúbicos de agua.

Las lluvias provocaron encharcamientos y afectaciones viales. En Iztapalapa se reportaron problemas en la Calzada Ignacio Zaragoza, a la altura de la incorporación al Puente de la Concordia, así como en Canal de Tezontle.

En Álvaro Obregón también se registraron anegaciones en Calle Arenal y Avenida Universidad, en Chimalistac, además de Paseo del Pedregal.

Entre los puntos con mayor intensidad de lluvia destacó Xotepingo, en Coyoacán, con 29.75 milímetros. En Iztapalapa, Cárcel de Mujeres registró 23.5 milímetros y Rebombeo La Quebradora, 23.25 milímetros.

El impacto alcanzó también al transporte público. La Línea A del Metro suspendió el servicio entre Peñón Viejo y La Paz debido a las condiciones generadas por las lluvias.

Por su parte, el Heroico Cuerpo de Bomberos atendió 17 árboles caídos, tres postes, cuatro encharcamientos y cuatro cortocircuitos en diferentes puntos de la capital.