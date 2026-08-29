Sociedad

Lluvia del Viernes Dejó un Volumen de Agua Equivalente a 50 Pisos Sobre el Zócalo CDMX

La tormenta provocó encharcamientos y afectaciones viales

Lluvia del Viernes Inunda la CDMX y Edomex Foto: N+Lluvia del Viernes Inunda la CDMX y Edomex Foto: N+

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