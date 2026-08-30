Política

Inicia Asamblea Plenaria de Morena en el Senado

Los legisladores definirán durante la reunión quién asumirá la conducción de la Cámara Alta durante el próximo año

Foto: Senadores de MorenaFoto: Senadores de Morena

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