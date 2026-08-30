Inicia Asamblea Plenaria de Morena en el Senado

La bancada de Morena en el Senado de la República inició los trabajos de su Asamblea Plenaria, que se realizan a puerta cerrada en la sede legislativa.

Durante la reunión, los senadores sostendrán encuentros con los secretarios de Gobernación, Economía, Educación y Relaciones Exteriores, así como con la consejera Jurídica de la Presidencia.

Uno de los temas centrales será la elección de quien encabezará la Mesa Directiva del Senado a partir de este martes y hasta agosto de 2027.

A su llegada al recinto legislativo, el senador Higinio Martínez, uno de los aspirantes a presidir la Mesa Directiva, hizo referencia a la competencia interna.

“Esto es, miren, como el maratón de hoy; llevo un maratón de 50 kilómetros, digo, 50 años de mi vida. Espero ganar esta etapa hoy”, comentó.

Más tarde, a las 8:47 horas, llegó la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, quien fue recibida por una comitiva de senadores. Con su presencia iniciaron formalmente los trabajos.

El coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier, destacó la estabilidad económica, social y política del país y señaló que el diálogo y los acuerdos se construyen desde la Secretaría de Gobernación.