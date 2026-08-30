Sociedad

Familiares de Personas Desaparecidas Marchan en Culiacán, Sinaloa

Con fotografías y fichas de búsqueda múltiples personas salieron a manifestarse en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.

Familiares de Personas Desaparecidas Marchan en Culiacán, SinaloaFamiliares de Personas Desaparecidas Marchan en Culiacán, Sinaloa. Foto: N+

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