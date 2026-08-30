Familiares de Personas Desaparecidas Marchan en Culiacán, Sinaloa

Con fotografías y fichas de búsqueda de sus seres queridos, familiares de personas desaparecidas y colectivos realizaron este domingo una marcha por calles de Culiacán, en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.

La movilización inició alrededor de las 9:00 de la mañana en La Lomita y avanzó por la avenida Álvaro Obregón hasta Catedral, donde realizaron un acto en el Árbol de la Esperanza y posteriormente continuaron hacia el Jardín de la Memoria.

Durante el recorrido, las familias lanzaron consignas como “Vivos se los llevaron, vivos los queremos” y exigieron verdad, justicia y avances en las investigaciones.

De acuerdo con los colectivos, en Sinaloa hay 6 mil 305 personas desaparecidas, con corte al 16 de mayo de 2026. La cifra contempla los casos registrados oficialmente y refleja la magnitud de la crisis que enfrentan las familias buscadoras.

La jornada ocurrió además un día después del ataque a balazos contra Alma Rosa Rojo Medina, integrante del colectivo Voces Unidas por la Vida, quien resultó herida junto con una de sus hijas mientras realizaban actividades relacionadas con la búsqueda de personas desaparecidas.