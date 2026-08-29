Seguridad

Atacan a Tiros a Alma Rosa, Fundadora de Colectivo de Búsqueda en Culiacán

La agresión armada se registró cuando la mujer buscadora viajaba a bordo de un vehículo en la colonia Estela Ortiz de Toledo.

Atacan a Balazos a Alma Rosa, Madre Buscadora en CuliacánAtacan a Balazos a Alma Rosa, Madre Buscadora en Culiacán. Foto: N+

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