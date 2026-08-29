Atacan a Tiros a Alma Rosa, Fundadora de Colectivo de Búsqueda en Culiacán

La fundadora del colectivo de búsqueda Voces Unidas por la Vida, identificada como Alma Rosa Rojo Medina, fue atacada a balazos por un grupo armado durante la tarde de este sábado, en la colonia Estela Ortiz de Toledo, en Culiacán.

Los hechos se registraron alrededor de la 1:30 de la tarde, cuando la mujer circulaba a bordo de un vehículo por la avenida Jesús Silva Herzog, entre Maximiliano Gámez y Rosendo Rodríguez.

Sujetos armados le dispararon en repetidas ocasiones con armas de fuego.

La #SSPSinaloa informa que, este 29 de agosto de 2026, se registró una agresión a balazos en el sector Cañadas en Culiacán contra dos mujeres, identificadas como integrantes de un colectivo de búsqueda de personas; ambas fueron trasladadas a un hospital, donde ya se activó el… — Seguridad Pública Sinaloa (@sspsinaloa1) August 29, 2026

Durante la agresión, el vehículo recibió múltiples impactos de bala en la carrocería y los cristales. Alma Rosa resultó lesionada, al igual que una de sus hijas, quien viajaba con ella.

Minutos después, paramédicos de Cruz Roja y personal de Rescate Urbano y Urgencias Básicas del Grupo GERUM acudieron para brindarles atención médica y trasladarlas a una clínica del IMSS.

El lugar fue acordonado por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Policía Estatal Preventiva, Policía Municipal y Policía de Investigación, quienes recabaron información sobre la agresión.

Personal de Servicios Periciales realizó el levantamiento de los casquillos que quedaron esparcidos en el sitio.

El secretario de Salud, Cuitláhuac González Galindo, confirmó que las dos mujeres presentan heridas en las extremidades y que posteriormente fueron trasladadas al Hospital General de Culiacán, donde permanecen bajo resguardo del Ejército Mexicano.

Ambas se reportan estables y fuera de peligro.

Alma Rosa busca a su hermano Miguel Ángel Rojo Medina, quien desapareció en 2009, cuando salió de casa para comprar agua en garrafones.

Desde entonces, ha encabezado su búsqueda. Rojo Medina ha relatado que testigos le contaron que varios hombres se llevaron a su hermano de Pueblos Unidos, al sur de Culiacán.

Para encontrarlo, aprendió a rastrear entre cerros y montes, primero con palos y ramas y, con el paso de los años, incorporó técnicas forenses. Miguel Ángel era cercano a sus hijas, a quienes consideraba como un segundo padre.