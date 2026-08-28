Seguridad

Rescatan a Tres Menores y Dos Mujeres Tras Ataque e Incendio en Culiacán

Los hechos se registraron en el cruce de la calle Montebello y avenida 22 de Diciembre

Los hechos se registraron en el cruce de la calle Montebello y avenida 22 de DiciembreEl grupo armado atacó a balazos e incendió un edificio en Culiacán. Foto: N+

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El grupo armado atacó a balazos e incendió un edificio en Culiacán, Sinaloa

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