Un grupo armado atacó a balazos e incendió un edificio de cuatro niveles durante esta mañana en la colonia Montebello, al sur de Culiacán.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 6:30 horas, en el cruce de la calle Montebello y avenida 22 de Diciembre, donde sujetos armados dispararon contra la fachada, dañaron el acceso e incendiaron un vehículo en el interior.

El inmueble quedó envuelto en llamas, pero cuerpos de auxilio lograron rescatar a tres menores y dos mujeres, quienes se encontraban en el lugar.

Bomberos Culiacán y Bomberos Veteranos trabajaron para sofocar el incendio, mientras elementos de la DEFENSA y posteriormente de la FGE acordonaron e inspeccionaron la zona. En el sitio fueron localizados decenas de casquillos de armas largas y cortas.