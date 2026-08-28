Seguridad

Mujer de Origen Ruso Fue Rescatada Tras Sufrir Violencia en Irapuato

Joven extranjera fue agredida por su pareja en Irapuato, autoridades la ayudaron a regresar a su país natal.

Joven extranjera fue agredida por su pareja en Irapuato, autoridades la ayudaron a regresar a su país natal.Joven extranjera fue agredida por su pareja en Irapuato, autoridades la ayudaron a regresar a su país natal. Foto: N+

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Una ciudadana proveniente de Rusia de 23 años de edad, fue víctima de ataques por parte de su novio; personal del gobierno municipal la apoyaron para regresar a su nación.

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