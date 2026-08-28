Mujer de Origen Ruso Fue Rescatada Tras Sufrir Violencia en Irapuato

Una mujer rusa de 23 años de edad, viajó hasta Irapuato, Guanajuato, para conocer a su pareja que conoció en redes sociales.
Sin embargo, a los días de haber estado viviendo con su, entonces novio, comenzaron las agresiones físicas, psicológicas y patrimoniales.
El 5 de junio llamó a la Secretaría de Las Mujeres para solicitar ayuda, sin una red cercana de amigos y familiares se le brindó la atención.
Itzel Balderas, encargada de la Secretaría de Las Mujeres, señaló, que la víctima marcó al 075 y ahí comenzó el apoyo que se le brindó.
Fueron dos meses los que se necesitaron para ayudar a Sofia, hasta que la vieron subirse al avión que la llevaría a Rusia, terminó una parte del proceso.
Ya que, se solicitó su autorización para continuar la investigación y, en su caso, participar a distancia en audiencias ya que su presunto agresor no ha sido detenido.
Este 2026 la Secretaría de Las Mujeres atendieron a 3 mil 436 personas, a mil 17 se les aplicó el instrumento de valoración de riesgo de violencia feminicida en las que se pudieron emitir 169 órdenes de protección.
Además se brindó atención a dos mujeres más de Estados Unidos y Honduras, en el primer caso lograron que la joven con domicilio en Guanajuato lograra regresar a suelo norteamericano.
Mientras que en el segundo caso pese al acompañamiento institucional la mujer decidió no continuar con el proceso y no denunciar a su pareja.