Homicidios

Asesinan a Balazos a Hombre en Calles de la Colonia División del Norte en Juárez

El ataque ocurrió en el cruce de las calles Séptima y Felipe Ángeles, donde la víctima quedó sin vida sobre la calle después de recibir varios disparos.

Un hombre murió tras ser atacado a balazos mientras se encontraba en la vía públicaUn hombre murió tras ser atacado a balazos mientras se encontraba en la vía pública. Foto: N+

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Violencia en Juárez: un hombre que recolectaba materiales fue asesinado a balazos en la colonia División del Norte. La policía investiga el hecho.

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