Asesinan a Balazos a Hombre en Calles de la Colonia División del Norte en Juárez

Un hombre fue asesinado a balazos mientras se encontraba en la vía pública de la colonia División del Norte, en Ciudad Juárez.

El ataque ocurrió en el cruce de las calles Séptima y Felipe Ángeles, donde la víctima quedó sin vida sobre la calle después de recibir varios disparos.

En el lugar se observó que el hombre llevaba consigo varias bolsas, un bote y distintos materiales que, según vecinos del sector, recolectaba para posteriormente venderlos por kilo.

Los habitantes del sector señalaron que el hombre se dedicaba a recolectar este tipo de materiales, aunque hasta el momento no se ha dado a conocer su identidad de manera oficial.

Tras el reporte, elementos de la Policía Municipal, Guardia Nacional y Ejército Mexicano acudieron al sitio para resguardar la zona.

Agentes de la Fiscalía General del Estado realizaron el acordonamiento de la escena y comenzaron con las investigaciones correspondientes para establecer cómo ocurrió el ataque.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas relacionadas con el homicidio.