Matan a Hombre a Balazos Dentro de su Camioneta en Guadalupe, Nuevo León

Un hombre de aproximadamente 40 años de edad fue asesinado a balazos cuando se encontraba a bordo de su vehículo en calles de la colonia Ciudad Croc, perteneciente al municipio de Guadalupe, Nuevo León.

Los hechos se registraron en el cruce de las calles Roberto Espinosa y Miguel de la Madrid, hasta donde se movilizaron elementos de la Policía de Guadalupe y agentes ministeriales después de recibir el reporte por detonaciones de arma de fuego en el sitio. Al arribar confirmaron que un hombre había sido atacado a balazos mientras se encontraba dentro de su vehículo.

Después asegurar que la víctima había fallecido a bordo de una camioneta debido a las heridas provocadas por los proyectiles, los elementos de seguridad desplegaron un operativo en la zona. De acuerdo con los primeros reportes, el presunto agresor habría escapado de la escena del crimen en una motocicleta.

La zona fue acordonada por las autoridades para llevar a cabo el levantamiento de evidencias e iniciar con las indagatorias correspondientes, así como el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para realizarle la autopsia de ley. Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada de manera oficial.

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Las autoridades continúan con las investigaciones, mientras tanto, no se ha informado sobre personas detenidas por este homicidio, ni se han establecido los motivos del ataque ocurrido durante la madrugada. Se espera que durante las próximas horas se tenga una actualización del caso.

Con información de Vladimir Tuexi | N+

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