Homicidios

Matan a Hombre a Balazos Dentro de su Camioneta en Guadalupe, Nuevo León

El reporte de detonaciones de arma de fuego movilizó a policías y agentes ministeriales hasta la colonia Ciudad Croc, donde localizaron a la víctima

Policía de Guadalupe en colonia Ciudad CrocPolicía de Guadalupe acordonó la zona para investigar el homicidio del hombre en colonia Ciudad Croc. Foto: N+

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