Pogacar Va a Cirugía Tras Una Fuerte Caída Que lo Deja Fuera de la Vuelta a España

El ciclista esloveno Tadej Pogacar abandonó la Vuelta a España por una violenta caída durante la octava etapa. Su equipo anunció que está "estable", pero sufre una fractura con desplazamiento de la clavícula izquierda y tendrán que practicarle una cirugía.

La formación UAE Team Emirates no señala un tiempo estimado de baja, pero este balance de daños parece descartar que pueda defender su título mundial a finales de septiembre en Canadá.

"Su estado es estable. Después de un examen médico exhaustivo en el hospital, Tadej recibió un diagnóstico de conmoción cerebral, fractura desplazada de la clavícula izquierda, fractura estable de la vértebra cervical C7 y múltiples abrasiones", indicó el UAE en su texto.

"Afortunadamente, no presenta ninguna otra lesión grave ni secuelas neurológicas. Tendrá que someterse a una intervención quirúrgica en la clavícula, que será aplazada como medida de precaución debido a la conmoción cerebral", apuntó.

🔴 🏥 Medical Update @lavuelta



Dr. Adrian Rotunno, Medical Director: “Unfortunately, @TamauPogi suffered a heavy crash during today’s stage and was unable to continue the race.



He is stable, and following a thorough medical assessment at hospital, Tadej has been diagnosed with… pic.twitter.com/d3ZZZHB8qB — @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) August 29, 2026

La superestrella del ciclismo se cayó a 32 kilómetros de la meta de la localidad valenciana de Xeraco, en una octava etapa, que en principio era de transición para el pelotón y que terminó con un triunfo al esprint del francés Bryan Coquard.

Pogacar era el líder destacado de la clasificación general, después de ganar tres etapas en la primera semana de esta Vuelta, y parecía lanzado hacia el título, unas semanas después de haber conquistado su quinto Tour de Francia.

El corredor esloveno intentó en un primer momento volver a salir con su bicicleta tras la caída, antes de constatar que el dolor se lo impedía y tener que ser evacuado en ambulancia.

Su abandono deja la Vuelta muy abierta y el maillot rojo de líder pasó al español Enric Mas, del equipo Movistar.