Deportes

Pogacar Va a Cirugía Tras Una Fuerte Caída Que lo Deja Fuera de la Vuelta a España

El esloveno sufrió una caída a 32 kilómetros de la meta, ubicada en la localidad valenciana de Xeraco, durante la octava etapa

El líder destacado, el esloveno Tadej Pogacar, abandonó tras sufrir una caída en La Vuelta.Foto: AFP

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