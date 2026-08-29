Movilidad

Transportistas Anuncian Bloqueos en Edomex este Lunes Durante Regreso a Clases

Choferes de varias rutas acusan afectaciones derivadas de la puesta en marcha del Trolebús Elevado Chalco-Santa Martha

Protesta de transportistas en Ixtapaluca, Edomex, en julio 2026. Foto: Cuartoscuro | ArchivoProtesta de transportistas en Ixtapaluca, Edomex, en julio 2026. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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