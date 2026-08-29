Transportistas Anuncian Bloqueos en Edomex este Lunes Durante Regreso a Clases

Concesionarios y choferes del transporte público advirtieron que se movilizarán en el oriente del Estado de México, coincidiendo con el regreso a clases de millones de alumnos de educación básica para iniciar el ciclo escolar 2026-2027.

El anuncio de los bloqueos para este lunes 31 de agosto fue realizado por transportistas de la empresa Trolemex, quienes recorren la región de los volcanes.

Los choferes acusaron afectaciones en sus trabajos tras la puesta en marcha del Trolebús Elevado Chalco-Santa Martha.

Por ello, informaron que llevarán a cabo una protesta en demanda de que la Secretaría de Movilidad del Estado de México (Semov) formalice su participación en el Trolebús.

En un comunicado, recordaron que ese sistema de transporte inició operaciones el 19 de mayo de 2025 y desde entonces, las seis empresas que integran Trolemex acumulan pérdidas por alrededor de 510 millones de pesos.

Añadieron que la situación ha reducido sus ingresos y los ha obligado a reducir o detener parte del parque vehicular, afectando a operadores, trabajadores, proveedores y más de 6 mil familias que dependen directa o indirectamente de esa actividad.

Los transportistas anunciaron movilizaciones y un paro de actividades debido a la “falta de una respuesta concreta por parte de las autoridades”.

Sin dar a conocer las vialidades que bloquearán, indicaron que su finalidad no es afectar a los usuarios ni obstaculizar el derecho a la movilidad, “pero tampoco podemos permitir que continúe la incertidumbre jurídica, económica y laboral que enfrentamos”, añadieron.

El Trolebús Chalco-Santa Martha inició operaciones en mayo del año pasado como una ruta exclusiva y libre de invasiones de carril.

Las autoridades indicaron que transportaría a alrededor de 120 mil personas al día, en beneficio de municipios y alcaldías como Chalco, Valle de Chalco, Ixtapaluca, La Paz, Nezahualcóyotl e Iztapalapa.

SPB