Cultura

Así se Celebrará El Grito de Independencia 2026 en la Ciudad de Tlaxcala

El Gobierno del Estado dio a conocer los artistas invitados que ofrecerán conciertos gratuitos durante los festejos patrios de la capital tlaxcalteca.

Celebración Grito de Independencia 15 Septiembre 2026 Tlaxcala Conciertos Artistas Invitados¿Qué Artistas se Presentarán durante los Festejos Patrios 2026 en Tlaxcala?. Foto: Facebook Gobierno del Estado de Tlaxcala

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El Grito de Independencia 2026 en Tlaxcala promete ser inolvidable: conciertos gratuitos y la gobernadora Lorena Cuéllar dará el tradicional grito.

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