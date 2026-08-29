Así se Celebrará El Grito de Independencia 2026 en la Ciudad de Tlaxcala

Se acerca el Grito de Independencia de México 2026 y en los lugares más importantes del país ya se preparan para la celebración, tal es el caso de la ciudad de Tlaxcala.

En N+ Puebla te daremos a conocer los artistas invitados que ofrecerán conciertos gratuitos en la capital tlaxcalteca con motivo de los festejos patrios en dicha entidad.

El próximo 15 de septiembre de 2026 en el zócalo de la ciudad de Tlaxcala se celebrará una gran noche mexicana, donde habrá distintas presentaciones culturales.

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El Gobierno del Estado dio a conocer que el Grupo Los Bybys ‘Los Románticos de América’ así como Mexicolombia ofrecerán conciertos gratuitos para celebrar la noche más importante de México.

Además tal y como ocurre cada año, a las 23:00 horas la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, saldrá por el balcón del palacio municipal para dar el grito de independencia junto a todos los asistentes.

En el caso de la capital poblana, ni el gobierno estatal ni las autoridades municipales han dado a conocer el programa de las fiestas patrias de este año, aunque en primera instancia se habla de un concierto gratuito de Gloria Trevi en el zócalo.

Con información de N+

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