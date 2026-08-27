Cultura

San Carlos: El Pueblo Mágico de Sonora que Mira al Mar de Cortés

Esta localidad sonorense destaca por sus playas, montañas, paisajes desérticos y actividades de aventura frente al Mar de Cortés.

San Carlos, Pueblo Mágico Sonorense Frente al Mar de CortésSan Carlos, Pueblo Mágico Sonorense Frente al Mar de Cortés. Foto: N+

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San Carlos es un Pueblo Mágico donde el desierto se encuentra con el mar. Conoce qué hacer en este paraíso sonorense.

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