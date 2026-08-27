San Carlos: El Pueblo Mágico de Sonora que Mira al Mar de Cortés

Entre el desierto sonorense y las aguas del Mar de Cortés se encuentra San Carlos, un destino donde las montañas prácticamente se encuentran con el mar y que en 2023 recibió el nombramiento de Pueblo Mágico.

Sus paisajes de piedra rojiza, playas, biodiversidad y su amplia oferta de actividades de naturaleza lo han convertido en uno de los sitios turísticos más reconocidos de Sonora.

Lo que distingue a San Carlos son sus atributos, historia, tradiciones y elementos que representan una oportunidad para el turismo. En este caso, uno de sus principales valores es la combinación de naturaleza y paisaje que caracteriza a esta zona de Guaymas.

Uno de los símbolos más reconocibles del Pueblo Mágico es el Cerro Tetakawi, una formación rocosa que domina la bahía y que es uno de los principales sitios para practicar senderismo. Desde sus zonas altas se pueden obtener vistas panorámicas del Mar de Cortés y de las montañas que rodean San Carlos. Además de su importancia paisajística, el cerro tiene un significado especial para la cultura yaqui.

La vista del Cerro Tetakawi es una de las más reconocidas de San Carlos. Foto: N+

En la zona sureste de San Carlos está el Estero El Soldado, una zona que permite conocer un ecosistema de manglar y realizar actividades como kayak, senderismo y observación de flora y fauna. El sitio cuenta con una importante diversidad de especies y forma parte de los espacios naturales que contrastan con el paisaje desértico de la región.

Otro de los sitios que vale la pena conocer es el Cañón del Nacapule, un oasis en medio del desierto donde las paredes rocosas y la vegetación crean un paisaje distinto al que suele asociarse con Sonora. El lugar puede recorrerse mediante senderos y también ofrece actividades de aventura, como tirolesas.

Para quienes buscan actividades frente al mar, San Carlos cuenta con playas como Los Algodones, San Francisco y Piedras Pintas, además de opciones para practicar snorkel, buceo, kayak, pesca deportiva y paseos en embarcaciones.

El Mirador Escénico es otro punto obligado para contemplar la bahía, especialmente durante los amaneceres y atardeceres. Desde este sitio pueden apreciarse el Cerro Tetakawi, las playas y el contraste entre las montañas y el Mar de Cortés, una vista que en 2011 recibió el tútlo de la mejor vista marina del mundo por National Geographic.

Además de sus atractivos naturales, San Carlos cuenta con hoteles, restaurantes, marinas y servicios turísticos que permiten realizar actividades tanto de descanso como de aventura. Su gastronomía también forma parte de la experiencia, con una oferta que incluye pescados, mariscos y platillos tradicionales de Sonora.

Por sus playas, montañas, desierto, manglares y paisajes marinos, San Carlos representa una de las postales más particulares de Sonora: un Pueblo Mágico donde la naturaleza es, al mismo tiempo, el principal atractivo y el escenario para descubrir el Mar de Cortés.