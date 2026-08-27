Últimos Días de Feria Regreso a Clases Profeco: Lugares para Comprar Útiles y Uniformes

Falta muy poco para que empiece el nuevo ciclo escolar para preescolar, primaria y secundaria y si aún no compras los uniformes y útiles escolares de tu hijo o hija, te compartimos dónde hay feria de regreso a clases de la Profeco del 28 al 30 de agosto 2026, pues son los últimos días para poder adquirir todo el material educativo.

Muchas familias tuvieron la oportunidad de recibir una Tarjeta de Uniformes y Útiles Escolares o la Beca Rita Cetina primaria con el mismo fin, ayudar a la economía de los padres al momento de comprar todo para el regreso a clases, que será este lunes 31 de agosto 2026 en todo México.

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En cuanto a las ferias de regreso a clases 2026, la Procuraduría Federal del Consumidor realiza 55 ventas especiales en todas las entidades del país para ayudar a las familias a adquirir útiles, uniformes, calzado, mochilas y servicios a precios justos, con motivo del inicio del nuevo calendario escolar 2026-2027.

Si planeas comprar algo, este viernes 28, sábado 29, domingo 30 y lunes 31 de agosto 2026 estarán disponibles las ferias en ocho entidades del país. Esta es la lista de sedes y la dirección en que están ubicadas:

CAMPECHE: Carmen – Parque Tila (3 al 31 de agosto). Calle 35 (entre 42 y 44), s/n, Col. Tila, Carmen, Campeche, C.P. 24170.

CIUDAD DE MÉXICO: Milpa Alta – Explanada de la Alcaldía Milpa Alta (28 de agosto al 2 de septiembre). Av. México (entre Jalisco y Constitución), s/n, Col. Villa Milpa Alta, Milpa Alta, CDMX, C.P. 12000.

ESTADO DE MÉXICO: Ecatepec – Explanada Central (28 al 30 de agosto). Av. Adolfo López Mateos, No. 28, Col. San Cristóbal Centro, Ecatepec de Morelos, Edomex., C.P. 55000.

ESTADO DE MÉXICO: Otumba – Plaza de la Constitución (25 de agosto al 2 de septiembre). Calle Eugenio Montaño, s/n, Col. Centro, Otumba de Gómez Farías, Edomex., C.P. 55900.

GUANAJUATO: Irapuato – Explanada de la Plaza de los Fundadores (21 al 30 de agosto). Av. Revolución esq. con calle Sor Juana Inés de la Cruz, s/n, Col. Centro, Irapuato, Guanajuato, C.P. 36500.

GUERRERO: Iguala – Explanada del Palacio Municipal (20 al 30 de agosto). Av. Vicente Guerrero, No. 1, Col. Centro, Iguala de la Independencia, Guerrero, C.P. 40000.

MORELOS: Jojutla – Auditorio Municipal Juan Antonio Tlaxcoapan (28 al 30 de agosto). Calle Constitución del 57, s/n, Col. Centro, Jojutla, Morelos, C.P. 62900.

NAYARIT: Tepic – Andador Amado Nervo Poniente (21 de agosto al 4 de septiembre). Entre Puebla Norte y Durango Norte, frente al Palacio Municipal de Tepic, s/n, Col. Centro, Tepic, Nayarit, C.P. 63000.

TAMAULIPAS: Tampico – Sitio de Exposiciones (28 al 30 de agosto). Calle Plutón, No. 100, Col. Anáhuac, Tampico, Tamaulipas, C.P. 89180.

El horario en que estará abierta cada feria de regreso a clases Profeco puede variar, por eso te recomendamos ir lo más temprano posible, para que tengas la oportunidad de comprar buenos uniformes y útiles escolares.

AO