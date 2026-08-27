Educación

Últimos Días de Feria Regreso a Clases Profeco: Lugares para Comprar Útiles y Uniformes

Si aún no compras útiles y uniformes escolares a buen precio, checa dónde hay ferias de Profeco del 28 al 30 de agosto 2026 en México

Últimos días de feria regreso a clases Profeco dónde comprar uniformes y útiles del 28 al 30 de agosto 2026Este fin de semana es el último previo al regreso a clases 2026 en México. Foto: Cuartoscuro
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