Sociedad

El 1 de Septiembre Es Feriado para Estos Trabajadores según la LFT: Así se Paga

Inicia el mes patrio, y los mexicanos ya se preguntan cuáles son los días feriados que contempla el calendario de este año

Sombreros de festejos de fiestas patrias. 1 de septiembre 2026 es feriado o se trabaja.Inicia el mes patrio y en México, los trabajadores saben que contempla un par de días de descanso. Foto: Cuartoscuro.

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