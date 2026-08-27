El 1 de Septiembre Es Feriado para Estos Trabajadores según la LFT: Así se Paga

En México los trabajadores tienen derecho a un par de días de descanso obligatorio, de acuerdo con el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo (LFT), lo que ha despertado dudas sobre si el 1 de septiembre está contemplado entre estos feriados.

El interés sobre esta fecha en particular responde a que históricamente el 1 de septiembre se presenta el Informe de Gobierno. Al respecto, Claudia Sheinhaum confirmó que en esa fecha enviará su segundo informe al Congreso de la Unión.

La presidenta dio a conocer que tal como ocurrió el año pasado, recorrerá las distintas entidades del país para dar a conocer los avances de su administración, además del informe que presentará en el Zócalo de la Ciudad de México (CDMX).

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Pese a que ese martes se contempla una agenda política muy movida, lo cierto es que la Ley Federal del Trabajo no contempla el 1 de septiembre entre los días de descanso obligatorio. Es decir que los trabajadores deberán laborar en su jornada normal.

De laborar el martes 1 de septiembre, el sueldo que percibirá el trabajador por su jornada será el que obtiene por un día de trabajo habitual.

El artículo 74 de la LFT sólo contempla un día de septiembre entre los de descanso obligatorio: el 16 de septiembre, con motivo de la Independencia de México.

Esta fecha también está marcada en el Calendario Escolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para el ciclo escolar 2026-2027. De modo que los estudiantes de educación básica tendrán suspensión de labores el miércoles 16.

En cambio, las personas que por alguna situación particular deban trabajar el 16 de septiembre -considerado día de descanso obligatorio-, deben percibir su salario más un sueldo doble extra.

Tal como lo establece el artículo 75 de la LFT, los trabajadores que laboren en un día considerado como feriado deberán percibir un salario triple.

Para que lo tengas en cuenta, esta ley establece que en caso de que un día de descanso obligatorio caiga en domingo, el empleador debe pagar la prima dominical señalada en el artículo 71.

SARR