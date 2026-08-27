Sociedad

SCJN Valida Límites a Candidaturas Independientes en Michoacán

En la discusión del asunto estuvieron presentes integrantes del Movimiento Independiente del Sombrero

SCJN Determina que Candidaturas Independientes en Michoacán Podrán Competir Sin PartidoSesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Foto: N+
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