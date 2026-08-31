Huracán 'Karina' Alcanza la Categoría 3 en el Pacífico

El huracán Karina se formó el domingo en el Océano Pacífico y se intensificó rápidamente hasta convertirse en un huracán mayor en cuestión de horas, alimentado por las cálidas aguas mar adentro, donde no representa una amenaza inmediata para tierra firme.

Karina ya es huracán categoría 3, con vientos máximos sostenidos de 205 km/h (125 mph), luego de alcanzar la categoría 1 durante las primeras horas del domingo, cuando registraba vientos de 130 km/h (80 mph), informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos en Miami.

Un huracán mayor corresponde a los sistemas de categoría 3 o superior, con vientos máximos sostenidos de al menos 178 km/h (111 mph). Los meteorólogos indicaron que Karina podría intensificarse aún más durante los próximos días.

Karina se ubicaba a unos mil 545 kilómetros (960 millas) al oeste-suroeste del extremo sur de la península de Baja California, en México, y se desplazaba hacia el oeste a 15 km/h (9 mph).

De acuerdo con el pronóstico, el sistema continuará avanzando hacia el Pacífico, cada vez más lejos de tierra firme.

Con información e AP