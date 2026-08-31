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Huracán 'Karina' Alcanza la Categoría 3 en el Pacífico

El fenómeno natural se ubicaba a unos mil 545 kilómetros al oeste-suroeste de la península de Baja California

Foto: ConaguaFoto: Conagua

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Huracán Karina Alcanza la Categoría 3 en el Pacífico Hoy 30 de Agosto 2026