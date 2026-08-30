'Tenemos la Mayoría': Rosa Icela Descarta que Salida de Inzunza Afecte a Morena en el Senado
Al concluir una reunión privada con los senadores morenistas, la titular de Segob participó en la fotografía oficial con la bancada
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Al concluir una reunión privada con los senadores morenistas, la titular de Segob participó en la fotografía oficial con la bancada
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La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, descartó que la separación del senador Enrique Inzunza de la bancada de Morena afecte la mayoría calificada que el partido mantiene junto con sus aliados del PVEM y PT en el Senado.
Al concluir una reunión privada con los senadores morenistas, Rodríguez participó en la fotografía oficial con la bancada y posteriormente respondió a preguntas de los medios de comunicación.
Los reporteros cuestionaron a la funcionaria sobre si la salida de Inzunza podría dificultar la aprobación de iniciativas de reforma constitucional, debido a que Morena y sus aliados requieren una mayoría calificada para modificar la Constitución.
Rodríguez rechazó que la salida de Inzunza vaya a modificar la mayoría calificada de Morena y sus aliados en el Senado.
—¿Va a afectar lo de Inzunza en las iniciativas? —preguntaron los reporteros.
—“Tenemos la mayoría, tenemos la mayoría. Tienen la mayoría”, respondió.
—¿La pierden?
—“No”, sostuvo la secretaria de Gobernación.
Minutos antes, durante su discurso ante legisladores de Morena, la funcionaria advirtió que ninguna candidatura ni interés personal debe estar por encima de los intereses del país de cara al próximo proceso electoral.
Rodríguez reconoció que habrá competencia y definiciones partidistas, pero llamó a colocar por delante la estabilidad de México, la soberanía nacional y el bienestar de la población.
“Nadie puede servirse del movimiento para obtener privilegios, proteger intereses personales o vulnerar la ley. Mantener esa frontera ética es responsabilidad de todas y de todos nosotros”, afirmó.
Sostuvo que los cargos públicos son temporales y que las decisiones deben tomarse mediante procesos democráticos. También llamó a preservar la unidad dentro de Morena, aunque aclaró que esta no implica silencio ni pensamiento único.
“En los momentos decisivos debemos recordar que los cargos son transitorios y que el mandato del pueblo es permanente. Ninguna posición vale la división del movimiento, ninguna medición electoral justifica apartarnos de nuestros principios, ninguna ambición individual puede estar por encima de México”, expresó.
La secretaria de Gobernación también destacó que la unidad debe permitir el debate interno y la discusión abierta antes de tomar decisiones.
Asimismo, señaló que los integrantes de Morena tienen la responsabilidad de cuidar el legado del expresidente Andrés Manuel López Obrador y respaldar a la presidenta Claudia Sheinbaum.
Rodríguez destacó que entre las reformas que serán discutidas durante el próximo periodo de sesiones se encuentra la propuesta de establecer la nacionalidad única como requisito para ocupar la Presidencia de la República o una gubernatura.
También mencionó modificaciones a las leyes de Desarrollo Forestal Sustentable y de Equilibrio Ecológico, así como una propuesta para unificar criterios en la sanción del feminicidio.
De acuerdo con la funcionaria, estas reformas serán relevantes para fortalecer las instituciones, garantizar derechos e impulsar el desarrollo del país.