'Tenemos la Mayoría': Rosa Icela Descarta que Salida de Inzunza Afecte a Morena en el Senado

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, descartó que la separación del senador Enrique Inzunza de la bancada de Morena afecte la mayoría calificada que el partido mantiene junto con sus aliados del PVEM y PT en el Senado.

Al concluir una reunión privada con los senadores morenistas, Rodríguez participó en la fotografía oficial con la bancada y posteriormente respondió a preguntas de los medios de comunicación.

Los reporteros cuestionaron a la funcionaria sobre si la salida de Inzunza podría dificultar la aprobación de iniciativas de reforma constitucional, debido a que Morena y sus aliados requieren una mayoría calificada para modificar la Constitución.

Rodríguez rechazó que la salida de Inzunza vaya a modificar la mayoría calificada de Morena y sus aliados en el Senado.

—¿Va a afectar lo de Inzunza en las iniciativas? —preguntaron los reporteros.

—“Tenemos la mayoría, tenemos la mayoría. Tienen la mayoría”, respondió.

—¿La pierden?

—“No”, sostuvo la secretaria de Gobernación.