Sociedad

'Tenemos la Mayoría': Rosa Icela Descarta que Salida de Inzunza Afecte a Morena en el Senado

Al concluir una reunión privada con los senadores morenistas, la titular de Segob participó en la fotografía oficial con la bancada

foto: Senadofoto: Senado

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