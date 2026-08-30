Ella es María Vargas, la Nueva Miss Universe México Conocida Como “la Reina de los Problemas”

María Vargas se coronó como Miss Universe México 2026, con lo que han surgido nuevas preguntas que buscan conocer con mayor detalle su vida y proyectos, que la han llevado a nombrarla también "la Reina de los Problemas".

El reto que enfrentará Miss Jalisco no es menor: deberá representar a México en el certamen internacional luego del polémico triunfo de Fátima Bosch en 2025, debido a acusaciones de un posible conflicto de interés, denuncias de fraude por parte de un exjurado y previos roces con directivos del certamen.

Vargas, de 28 años, es modelo y empresaria. Nació en Zapopan, Jalisco. Y su historia en las pasarelas no es nueva: comenzó su carrera desde joven y, con el paso de los años, también construyó una trayectoria como modelo, empresaria y escritora.

Es justo en esa última faceta de donde salió el mote de "la Reina de los Problemas", pues así nombró a uno de sus proyectos personales. En 2024 publicó su libro 'Miss Trouble', en el que relata una serie de experiencias relacionadas con prejuicios, dificultades personales y la construcción de una identidad propia frente a las opiniones de los demás.

En la obra aborda un accidente que marcó un antes y un después en su vida, pero este no la definió como persona. "Los prejuicios, los comentarios desvalorizantes y la incomprensión que muchas veces encontró a su paso no limitaron jamás su andar", dice la descripción.