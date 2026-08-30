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Ella es María Vargas, la Nueva Miss Universe México Conocida Como “la Reina de los Problemas”

La jalisciense toma la estafeta de manos de Fátima Bosch para representar al país en la competencia internacional, que se realizará en noviembre en San Juan, Puerto Rico

¿Quién Es María Vargas?María Vargas obtuvo la corona de Mis Universe México 2026. Foto: Instagram @mariavargas.n

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