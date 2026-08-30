María Vargas Naranjo, Nueva Miss Universo México 2026

María Guadalupe Vargas Naranjo fue coronada como Miss Universo México 2026 durante la gran final del certamen, celebrada este sábado en Los Cabos, Baja California Sur.

El concurso tuvo como escenario el Rancho Tierra Sagrada by Cabo Adventures, donde Fátima Bosch concluyó su reinado y entregó la corona a su sucesora.

Vargas Naranjo, de 28 años, es modelo y empresaria, originaria de Zapopan, Jalisco.

Es licenciada en Negocios Internacionales y también ha desarrollado proyectos vinculados con la escritura y el emprendimiento.

Antes de obtener la corona nacional, María Vargas ya había participado en concursos de belleza. En 2018 compitió en Miss Jalisco, donde logró colocarse en el Top 5. Tres años después, en 2021, ganó el título de Mexicana Universal Jalisco.

Como nueva representante nacional, tendrá la responsabilidad de competir en Miss Universo 2026, certamen internacional que se llevará a cabo en noviembre en San Juan, Puerto Rico.

De las 32 participantes que iniciaron la competencia, diez avanzaron a la siguiente etapa: Erika Ximena Ramírez Aranda, de Tabasco; Arisbe Cueto, de Nuevo León; María Vargas, de Jalisco; Zayda Ríos, de Morelos; María Zepeda, de Colima; Mariana Macías, de Michoacán; Fernanda Abaroa, de Guerrero; Estefany Luna, de Oaxaca; Génesis Vera, de Veracruz, y Ximena Ochoa, de Ciudad de México.

Posteriormente, el jurado seleccionó al Top 5, integrado por María Vargas, Mariana Macías, Fernanda Abaroa, Génesis Vera y Ximena Ochoa.

En donde, María Guadalupe Vargas Naranjo fue elegida como la ganadora y recibió la corona de manos de Fátima Bosch.

Fátima Bosch fue coronada como Miss Universo México el 13 de septiembre de 2025.

Después representó a México en Miss Universo y, el 21 de noviembre de ese año, ganó la corona internacional en Tailandia, con lo que se convirtió en la cuarta mexicana en obtener el título.

Ahora, Vargas Naranjo inicia su reinado en México y se prepara para representar al país en la próxima edición del concurso internacional.