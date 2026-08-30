Accidentes

Familia Denuncia Falta de Apoyo Tras Muerte de Francisco en Ruta 615, Tonalá

El joven cayó de una unidad que circulaba con las puertas abiertas. Sus familiares aseguran que nadie se ha acercado para brindarles ayuda

Buscan justicia por muerte de padre solteroDespiden a padre soltero que murió salvando a sus hijas Foto: N+

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Francisco falleció protegiendo a sus hijas en un accidente en Tonalá. Su familia clama por apoyo y mayor seguridad en la Ruta 615

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