Seguridad

Marchan para Exigir Justicia a la Muerte de la Joven Melanie Michelle en Veracruz

La joven fue localizada sin vida junto con Luis Fernando; ambos habían sido reportados como desaparecidos y sus cuerpos fueron encontrados dentro de una camioneta.

Familiares y amigos marchan para exigir justicia a la muerte de la joven estudiante Melanie MichelleFamiliares y amigos marchan para exigir justicia a la muerte de la joven estudiante Melanie Michelle. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Exigen justicia a la muerte de Melanie Michelle en Xalapa. Familiares y amigos marchan para visibilizar la violencia contra mujeres y pedir claridad en las investigaciones.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+