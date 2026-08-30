Marchan para Exigir Justicia a la Muerte de la Joven Melanie Michelle en Veracruz

Familiares, amigos y estudiantes de la Facultad de Psicología de la Universidad Veracruzana Melanie Michelle Méndez Morales marcharon por calles de la ciudad de Xalapa para exigir el esclarecimiento de su muerte.

Nosotros queremos esta marcha marcha para exigir las claridades para esclarecerlos, los motivos de la muerte de nuestra sobrina, pero sobre todo también hacer conciencia, la sociedad sobre estos hechos que ya no deben de estar sucediendo, no es un problema social. Todos usamos aquí amigos estudiantes familiares, creo que es algo que no se puede dejar pasar. Tiene que visibilizar.

Como mensaje a la sociedad Fabián Morales quien es tío de Melanie y sus demás familiares hicieron un llamado a visibilizar la violencia contra las mujeres.

Es una situación que vemos muy a menudo. En desafortunadamente, nos toca vivirlo. Y creo que es importante vuelve a existir este tipo de manifestaciones en función de buscar que se dé la claridad, en todo, que todo tenga sentido que busquemos que todos hagamos nuestro trabajo sociedad. ¿Autoridades como tal que se busque la realidad y la claridad?.

Incluso dentro de la facultad de la universidad veracruzana los mismos estudiantes se han organizado para garantizar espacios más seguros para las estudiantes. Así lo confirmó Ximena López estudiante de la máxima casa de estudios de la entidad.

Dentro del Consejo estudiantil se esta trabajando para tratar de hacer conciencia y poder hacer algo al respecto a través de jornadas y grupos de apoyo también en conjunto con la administración se esta trabajando y colaborando para hacer de la facultad un espacio seguro.

La familiar indicó que la Fiscalía General del Estado (FGE)ha mantenido comunicación con ellos y que apenas este viernes recibieron información relacionada con el avance de las investigaciones.

Melanie fue localizada sin vida el pasado 15 de agosto junto con Luis Fernando, luego de que ambos fueran reportados como desaparecidos.

Sus cuerpos fueron encontrados dentro de una camioneta localizada sobre la carretera Coatepec-Huatusco, a la altura del puente de Los Pescados.