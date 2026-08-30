Seguridad

Detienen a Uno tras Ataque contra la Policía Estatal en Zacatecas

Las autoridades informan que las dos personas que resultaron heridas en la agresión, entre ellas un policía, se mantienen recibiendo atención médica y están estables

Ataque a la policía estatal de Zacatecas. Foto: Captura de pantallaAtaque a la policía estatal de Zacatecas. Foto: Captura de pantalla
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