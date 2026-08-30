Detienen a Uno tras Ataque contra la Policía Estatal en Zacatecas

El secretario General de Gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes Mugüerza, anunció la detención de una persona luego de la agresión contra la Policía Estatal registrada en el municipio de Villa García.

En redes sociales, el funcionario estatal señaló que se trata de un sujeto originario del estado de Aguascalientes.

Por la tarde, Reyes Mugüerza anunció el despliegue de un operativo debido a un ataque contra las fuerzas de seguridad, que dejó saldo de una civil y un agente heridos.

En su reporte más reciente, dio a conocer que ambos se encuentran recibiendo atención médica y su estado de salud se reporta estable.

También indicó que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas mantiene plena coordinación con la Fiscalía de Aguascalientes para avanzar en las investigaciones.

Además, para determinar el lugar exacto donde se originaron los hechos, pues la agresión ocurrió en la zona limítrofe entre ambas entidades.

“Se realizan las diligencias correspondientes para establecer si su inicio tuvo lugar en territorio de Zacatecas o de Aguascalientes”, puntualizó.

Ante los hechos de este sábado, el funcionario pidió a la ciudadanía atender las instrucciones de las autoridades.

SPB