Seguridad

Muere Niño de 6 Años al Ahogarse en Quinta de Torreón

El menor fue trasladado de emergencia al Hospital General

Muere Niño de 6 Años al Ahogarse en Quinta de TorreónPersonal de Inspección y Verificación clausuraron el lugar. Foto: N+
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+