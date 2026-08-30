Muere Niño de 6 Años al Ahogarse en Quinta de Torreón

Un menor de 6 años murió luego de ahogarse al interior de una quinta, ubicada en la colonia Valle del Nazas, en Torreón.

El menor, identificado como Dilan, fue trasladado al Hospital General de Torreón para recibir atención médica; sin embargo, ya no contaba con signos vitales.

Según mencionó un familiar, habían colocado espuma en la alberca, lo que dificultó que pudieran verlo. Otros niños que también se encontraban en el agua alertaron a la familia de que Dilan se estaba ahogando.

Al sacarlo del agua, el niño ya no respiraba, por lo que fue trasladado de inmediato al hospital, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento.

Al lugar arribó personal de Inspección y Verificación, quienes clausuraron el establecimiento tras los hechos ocurridos.

El cuerpo del menor fue trasladado al Servicio Médico Forense para la realización de la necropsia de ley.

Con este caso, suman tres menores que han muerto por ahogamiento en quintas de Torreón durante la actual temporada de calor.