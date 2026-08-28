Velan a Joven que Murió en Accidente del Camión de la Ruta 615 en Tonalá

Familiares y seres queridos de Francisco Franco, joven de 20 años que murió protegiendo a sus dos hijas en un accidente a bordo de un camión de la ruta 615, en la colonia Loma Dorada, en Tonalá, realizan un velorio para darle el último adiós.

María Luévanos, madre de Francisco, explicó que él era papá soltero, y el único apoyo que él recibía era de su familia.

“El apoyo que tenía era de nosotros, su familia, económicamente, pues él era mi brazo fuerte, mío y de mis nietas. Le faltaba muy poquito para llegar a mi casa, yo veo muchos comentarios que dicen que él se subió por la puerta de atrás, no es cierto, es mentira. Él se subió a la mitad del camino”, manifestó María.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Familiares y Seres Queridos Despiden a Francisco, el Joven que Salvó a sus Hijas

La madre de Francisco confirmó que no ha recibido ninguna llamada por parte de la Secretaría de Transporte acerca de lo sucedido, por lo que los gastos funerarios corren por parte de la familia.

“Ha habido muchas personas muertas por causa de los camioneros, niñas, niños, jóvenes, adultos, hoy fue mi hijo, mañana quién va a ser, por la imprudencia de ellos. Aquí hay dos niñas que van a tener el apoyo de la familia pero siempre van a ocupar de su padre”, mencionó la madre.

De acuerdo con María, sus dos nietas, una de 3 años y otra de 6 meses de edad, permanecen en Ciudad Niñez, sin embargo, están realizando el proceso para que las menores sean trasladadas con ella y así puedan despedirse de su padre durante el velorio.