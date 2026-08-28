Sociedad

Velan a Joven que Murió en Accidente del Camión de la Ruta 615 en Tonalá

Llevan a cabo la despedida de Francisco Franco, el hombre que falleció protegiendo a sus hijas en la colonia Loma Dorada

María LuévanosRealizan el velorio de Francisco, joven que murió tras salir proyectado de las puertas de un camión de la ruta 615 en Tonalá. Foto: N+

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Francisco Franco, un joven padre soltero, murió protegiendo a sus hijas en un accidente en Tonalá. Su familia lo despide mientras enfrenta los gastos funerarios sin apoyo oficial

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