Educación

Más de 15 Mil Policías Vigilarán Regreso a Clases 2026-2027 en CDMX

Los uniformados de Tránsito orientarán a automovilistas para evitar una infracción por estacionarse en lugares prohibidos en las zonas escolares restringidas

Más de 15 Mil Policías Vigilarán Regreso a Clases 2026-2027 en CDMXPolicías vigilarán el regreso a clases en la CDMX. Foto: Cuartoscuro
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