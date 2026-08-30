Más de 15 Mil Policías Vigilarán Regreso a Clases 2026-2027 en CDMX

La Ciudad de México (CDMX) desplegará a más de 15 mil policías este lunes para cuidar el trayecto a las escuelas de docentes, padres de familia y estudiantes.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) vigilará el transporte masivo para que no falte nada en la movilidad.

El dispositivo iniciará desde antes de los primeros rayos del sol, a las 6:00 horas, en el que se espera que vuelvan a las aulas alrededor de 2 millones de estudiantes de educación básica entre preescolar, primaria y secundaria.

A nivel nacional, la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el gobierno local reportan que la cifra supera los 23 millones de alumnos que iniciarán el Ciclo Escolar 2026-2027.

Se encargarán de blindar la CDMX los elementos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI), de la Policía Auxiliar (PA), de la Subsecretaría de Control de Tránsito y de la Unidad de Seguridad Escolar, de la Subsecretaría de Participación Ciudadana y Prevención del Delito.

Los uniformados estarán apoyados de la siguiente manera:

Mil 410 vehículos oficiales

28 motocicletas

Cinco grúas

Nueve ambulancias

Cuatro motoambulancias

Una unidad de rescate del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM)

Un helicóptero de los Cóndores

Este último realizará sobrevuelos de prevención y vigilancia en apoyo al personal en tierra.

De igual manera, los uniformados de Tránsito orientarán a los automovilistas a fin de evitar una infracción por estacionarse en lugares prohibidos, en pasos peatonales, en doble o triple fila, o en las zonas escolares restringidas, lo que puede generar disminución a la capacidad vial, contraviniendo el Reglamento de Tránsito.

En dicho dispositivo se realizarán patrullajes preventivos para cubrir las rutas de transporte de servicio público hacia los planteles escolares, en los Centros de Transferencia Modal (CETRAM), las estaciones del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, Metrobús, Tren Ligero, Sistema de Transportes Eléctricos y Red de Transporte de Pasajeros (RTP).

Para no padecer el regreso a clases la SSC emitió una serie de recomendaciones:

Anticipar la salida y planificar los tiempos de traslado para llegar con calma.

Recordar que los peatones tienen preferencia en la vialidad, respetar los cruces peatonales y ceder el paso.

Respetar las señales de tránsito, el cambio de luces en los semáforos y los sitios de estacionamiento prohibido en las inmediaciones de las escuelas.

Reducir la velocidad en las zonas escolares, al mantenerse atento en las salidas de estaciones y paraderos de transporte público para permitir el paso a estudiantes y padres de familia.

HVI