EUA Ataca Lanzacohetes Iraníes en el Estrecho de Ormuz

Las fuerzas de Estados Unidos atacaron lanzacohetes iraníes en el estrecho de Ormuz en la primera acción militar en un mes, dijo un funcionario estadounidense.

Medios de comunicación semioficiales de Irán informaron haber escuchado explosiones cerca de la isla de Larak, en el estrecho.

Según el funcionario, que habló bajo condición de anonimato para detallar movimientos militares delicados, se observó a efectivos del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria preparándose para lanzar cohetes con minas marinas al estrecho.

La semana pasada, el ejército estadounidense finalizó la remoción de minas marinas de las rutas marítimas internacionales del estrecho.

La Guardia Revolucionaria, en un comunicado difundido por la emisora ​​estatal iraní, señaló "el martirio y las heridas sufridas por varios de nuestros combatientes y compatriotas".

El comunicado afirma que el ataque “conllevará el castigo del agresor”.

Este domingo, el líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, llamó a los países musulmanes a unirse contra Estados Unidos e Israel, seis meses después del inicio de la guerra en Oriente Medio.

Jamenei, que sucedió a su padre, Ali Jamenei, asesinado el primer día de la ofensiva estadounidense-israelí contra Irán, el 28 de febrero, no ha reaparecido en público desde entonces y las autoridades no han difundido imágenes ni grabaciones recientes de su voz.

"La solución a los problemas de la Umma (comunidad musulmana) reside en la unidad de palabra, la amistad y la cooperación en el camino del bien", declaró el ayatolá, en un mensaje publicado en su sitio web oficial.

"Quienquiera que sea, ocupe el cargo que ocupe, haga lo que haga que provoque división entre los musulmanes y cree conflictos dentro de la comunidad musulmana, consciente o inconscientemente, voluntaria o involuntariamente, habrá servido a los objetivos de los enemigos del islam", añadió.

Con información de AP y AFP.