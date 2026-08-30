Internacional

Trump Deporta a Más de 100 Migrantes a Países Africanos Distintos a los de Origen

En solo 10 días Washington habría usado tres vuelos para enviar a un centenar de personas a Burundi, Camerún, la República Centroafricana, Guinea Ecuatorial, Esuatini, Liberia, Ruanda y Sierra Leona

Trump Deporta Migrantes a Países Africanos, Donde No Son OriginariosAeropuertos en África reciben a deportados de Estados Unidos. Foto: Reuters

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