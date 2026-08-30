Accidentes

Taxista Muere tras Salir de la Carretera en Veracruz; Pasajera Resulta Lesionada

La víctima fue identificada como Carlos Culebro Sulvarán, de 67 años. Diversos cuerpos de emergencia acudieron al sitio para brindar atención.

Accidente en la autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque deja un taxista muerto.Accidente en la autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque deja un taxista muerto. Foto: Cristina Juarez del Sue

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Un taxista muere y una pasajera queda herida en un accidente ocurrido en la autopista del sur de Veracruz.

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