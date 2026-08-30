Taxista Muere tras Salir de la Carretera en Veracruz; Pasajera Resulta Lesionada

Durante este fin de semana se registró un accidente donde un taxista murió sobre la autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque esto en el sur de la entidad veracruzana , donde además una pasajera resultó lesionada y una camioneta terminó volcada entre la zona del pantano.

Se dio a conocer por las autoridades que se logró identificar a la víctima de nombre Carlos Culebro Sulvarán de 67 años de edad, de ocupación conductor del taxi número 2881 de Minatitlán.

Según los datos recabados este accidente ocurrió cerca del puente de la avenida Reyes Aztecas, cuando el taxista circulaba en dirección a Minatitlán y se presume que perdió el control de su unidad y se salió de la superficie de rodamiento.

Personal de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), Protección Civil de Minatitlán y Cruz Roja acudieron al sitio para brindar asistencia prehospitalaria a los lesionados.