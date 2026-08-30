Cultura

Descubren Guacamaya Momificada en Sitio Arqueológico de Chihuahua

El hallazgo ocurrió en una cueva del municipio de San Francisco de Borja, Chihuahua; según explicó el INAH, esta ave era un animal sagrado para las culturas prehispánicas del noroeste

Guacamaya hallada en ChihuahuaHallan guacamaya momificada en cueva de Chihuahua. Foto: INAH

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