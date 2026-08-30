Accidentes

Conductor se Pasa Semáforo en Rojo y Provoca Choque en Ciudad Juárez

Conductor ignoró semáforo en rojo y chocó contra un automóvil en el cruce de Costa Rica y Heroico Colegio Militar; no hubo personas lesionadas.

Conductor se Pasa Semáforo en RojoConductor se Pasa Semáforo en Rojo. Foto: N+

Destacado

Un conductor ignora la luz roja y causa un fuerte choque en Ciudad Juárez. La camioneta impactada terminó sobre una banqueta.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+