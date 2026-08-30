Conductor se Pasa Semáforo en Rojo y Provoca Choque en Ciudad Juárez

Este domingo se registró un fuerte accidente vial en el cruce de la calle Costa Rica y la avenida Heroico Colegio Militar, en Ciudad Juárez, en el cual se vieron involucrados dos vehículos, luego de que uno de ellos se pasara el semáforo en rojo.

De acuerdo con el peritaje emitido por las autoridades, el automóvil negro circulaba sobre la calle Costa Rica en sentido de norte a sur y, al llegar al cruce con la avenida Heroico Colegio Militar, omitió la luz roja del semáforo e impactó a la camioneta gris, la cual contaba con preferencia de paso.

Tras el impacto, la camioneta salió proyectada varios metros hasta una banqueta, donde rompió parte del concreto y quedó sobre una malla de contención, en sentido contrario a la circulación.

En cuanto al automóvil negro, este quedó también sobre la banqueta, con daños en la carrocería. Se indicó que en este vehículo viajaba una familia, entre ellos menores de edad, quienes no resultaron lesionados.

Hasta el momento no se ha emitido mayor información; sin embargo, serán las autoridades las que determinen la situación legal del responsable.