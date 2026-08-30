Madres Realizan Colecta de Herramientas para Buscar Desaparecidos en Veracruz

Durante el fin de semana Integrantes del colectivo ‘Madres Luna’ realizaron una colecta de herramientas, para las actividades de búsqueda de personas desaparecidas. La actividad se llevó a cabo en el parque 21 de Mayo de la ciudad de Córdoba. Así lo informo Marcela Zurita Rosas una de las integrantes de colectivo.

Estamos desde ayer nos pusimos, tenemos un módulo de este de apoyo ahí para que vaya quien quiera donar los herramientas son las herramientas que se ocupan ahí también están las las fotografías de todo el trabajo como cómo lo hacemos y para que lo ocupamos este se acerquen y podamos explicarles la importancia que tiene conocer el protocolo.

Marcela Zurita, integrante de Madres Luna, señaló que gran parte de las actividades se realizan con recursos obtenidos por las propias familias, y dio a conocer qué herramientas necesitan.

Pues sí, han ido a este ahí así no han ido aguas este necesitamos picos, palas rastrillos machetes este guantes hasta limas para los machetes y cuerdas. También necesitamos cuerdas impermeables todo lo que se se requiere ahí tenemos la lista de lo que estamos pidiendo y para que lo ocupamos y tenemos las fotos para que vean en qué ocupamos las varillas que son los picos las son las principales herramientas que ocupamos para ir al campo.

El colectivo reiteró su llamado a la sociedad cordobesa para mantenerse informada, apoyar a las familias buscadoras y participar, dentro de sus posibilidades, en las acciones que permitan fortalecer la búsqueda y localización de personas desaparecidas.