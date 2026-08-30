Desaparecidos

Madres Realizan Colecta de Herramientas para Buscar Desaparecidos en Veracruz

La actividad se realizó en el parque 21 de Mayo; las familias solicitaron picos, palas, rastrillos, machetes, guantes, limas y cuerdas impermeables.

Durante el fin de semana instalaron un módulo en el parque 21 de Mayo de Córdoba para recibir donaciones y fortalecer sus labores en campoDurante el fin de semana instalaron un módulo en el parque 21 de Mayo de Córdoba para recibir donaciones y fortalecer sus labores en campo. Foto: N+

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Grupo de madres buscadoras realizan una colecta de herramientas para poder realizar sus búsquedas en campo.

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