Marcha en Torreón por el Día Internacional de Víctimas de Desapariciones Forzadas

Se realizó una marcha de manera pacífica por parte de colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.

En la marcha participaron seis colectivos, entre ellos Grupo Vida, FUNDEC, Voz que Clama Justicia, Caravana y las familias de policías desaparecidos, quienes se unieron para alzar la voz y mantener presentes a sus seres queridos.

Durante el recorrido, los participantes portaron playeras, fotografías y lonas con los rostros y nombres de las personas desaparecidas, a quienes llevan años buscando y de quienes aún desconocen su paradero.

El movimiento partió de la Calzada Colón y avanzó de manera pacífica hasta culminar en la avenida Morelos, donde se llevó a cabo una celebración eucarística.

Las madres buscadoras mencionaron que la finalidad de esta movilización es visibilizar a las más de 133 mil personas desaparecidas y mantener vigente la exigencia hacia las autoridades para lograr su pronta localización.

Además, señalaron que persisten irregularidades por parte de las autoridades durante los procesos de búsqueda