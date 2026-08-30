Desaparecidos

Marcha en Torreón por el Día Internacional de Víctimas de Desapariciones Forzadas

Diferentes colectivos de búsqueda de personas se unieron para alzar la voz

Madres buscadoras mencionaron se busca visibilizar a las más de 133 mil personas desaparecidas con la marchaDiferentes colectivos de búsqueda de personas se unieron para alzar la voz. Foto: N+

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Madres buscadoras mencionaron se busca visibilizar a las más de 133 mil personas desaparecidas con la marcha

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