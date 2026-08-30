Familiares de Desaparecidos Marchan en Chihuahua; Exigen Justicia

Familiares de personas desaparecidas salieron este domingo a las calles de Chihuahua capital para exigir justicia y avances en las investigaciones de sus seres queridos, en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, que se conmemora cada 30 de agosto.

La movilización comenzó después de una misa en el templo del Sagrado Corazón de Jesús y posteriormente avanzó desde el cruce de las avenidas 20 de Noviembre y Ocampo hacia el Centro Histórico, con destino al Palacio de Gobierno.

Durante el recorrido, decenas de personas llevaron fotografías de sus familiares y lanzaron consignas frente al Palacio de Gobierno. Entre sus principales exigencias estuvieron la localización de las personas desaparecidas y, en los casos donde ya no exista la posibilidad de encontrarlas con vida, la recuperación e identificación de sus cuerpos.

Los manifestantes también cuestionaron la actuación de las autoridades encargadas de los casos y señalaron una falta de avances por parte de la Fiscalía, así como dificultades para obtener reuniones con funcionarios que les permitan conocer el estado de las indagatorias.

Durante la manifestación, algunos familiares señalaron además que no todas las personas que participan habitualmente en las labores de búsqueda acudieron a la marcha, debido al temor que han experimentado durante estas actividades y a situaciones que, aseguran, los han hecho sentirse en riesgo.