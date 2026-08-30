Desaparecidos

Familiares de Desaparecidos Marchan en Chihuahua; Exigen Justicia

Familiares de desaparecidos recorrieron las calles de Chihuahua para exigir a las autoridades respuestas sobre el paradero de sus seres queridos.

Familiares de desaparecidos recorrieron las calles de ChihuahuaFamiliares de desaparecidos recorrieron las calles de Chihuahua. Foto: N+

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Familiares de desaparecidos marchan en Chihuahua exigiendo justicia y respuestas. La falta de avances en las investigaciones genera frustración y temor.

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