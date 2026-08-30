Morena Elige a Higinio Martínez para Presidir la Mesa Directiva del Senado

El grupo parlamentario de Morena eligió a Higinio Martínez como nuevo presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, en sustitución de Laura Itzel Castillo, quien dejará el cargo para incorporarse al Gobierno federal como titular de la Secretaría de las Mujeres.

La elección se realizó durante la reunión plenaria de Morena en la Cámara Alta, que comenzó este fin de semana y en la que los legisladores definieron a quien encabezará los trabajos del Senado durante el tercer año de la LXVI Legislatura.

El líder de la bancada morenista en el Senado, Ignacio Mier, dio a conocer la elección. Destacó que fue un proceso de selección unánime y realizado en unidad.

Martínez asumirá la presidencia de la Mesa Directiva una vez que rinda protesta ante el pleno del Senado. El nuevo periodo comenzará este martes y se extenderá hasta agosto de 2027.

Es reconocido como un experimentado negociador y conciliador, con más de 50 años de trayectoria y un gran capital político, al liderar el Grupo Texcoco. Ha sido presidente municipal de la mencionada localidad en dos ocasiones, además de diputado y senador. Fundó Morena y el PRD, y militó en el Partido Mexicano de los Trabajadores (PMT) con Heberto Castillo.

Laura Itzel Castillo dejará la presidencia del Senado después de ocupar el cargo durante el segundo año de la actual legislatura. Su salida está relacionada con su incorporación al Gobierno federal al frente de la Secretaría de las Mujeres.

Durante la plenaria, los senadores de Morena también sostuvieron reuniones con integrantes del gabinete federal para abordar distintos temas de la agenda legislativa.

Pero, ¿quién es Higinio Martínez Miranda? El funcionario cuenta con una trayectoria de más de dos décadas en cargos públicos, principalmente en el Estado de México.

Ha sido presidente municipal de Texcoco en dos ocasiones, diputado local y senador de la República.

Entre 2018 y 2024 ocupó un escaño en el Senado durante las LXIV y LXV Legislaturas. En ese periodo presidió las comisiones de Comunicaciones y Transportes; Defensa Nacional; y Radio, Televisión y Cinematografía. También participó en comisiones relacionadas con asuntos constitucionales, seguridad pública, relaciones exteriores y cultura.

Antes de llegar al Senado, Martínez Miranda fue diputado local en el Congreso del Estado de México en dos periodos. Entre 2006 y 2009 encabezó la Junta de Coordinación Política y coordinó al grupo parlamentario del PRD. Posteriormente, de 2012 a 2015, regresó al Congreso mexiquense como diputado local y coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano.

Su trayectoria en el servicio público también incluye dos periodos como presidente municipal de Texcoco: de 2003 a 2006 y de 2015 a 2018.

Además, entre 2000 y 2003 se desempeñó como coordinador general de Asuntos Metropolitanos en el entonces Distrito Federal.