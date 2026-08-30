Política

Morena Elige a Higinio Martínez para Presidir la Mesa Directiva del Senado

El próximo periodo legislativo iniciará este martes y concluirá en agosto de 2027

Higinio Martínez.Foto: Cuartoscuro

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