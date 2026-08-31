Rescatan a Dos Hombres Durante Incendio de Dos viviendas en Tijuana

Dos hombres fueron rescatados por elementos de Bomberos durante un incendio que afectó dos viviendas en la colonia El Florido Primera Sección, en Tijuana.

El siniestro se registró en un domicilio ubicado sobre Rampa Jazmín, donde los elementos de emergencia realizaron labores de búsqueda y rescate al interior de una de las viviendas afectadas.

Durante la intervención, los bomberos localizaron a los dos hombres y lograron ponerlos a salvo. Ambos se encontraban conscientes y orientados al momento del rescate.

Paramédicos de Cruz Roja Tijuana realizaron la valoración correspondiente a las personas rescatadas.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal informó que los cuerpos de emergencia atendieron el incidente y realizaron las labores necesarias para controlar la situación.

La dependencia recordó a la población que puede reportar emergencias al número 9-1-1 o mediante la aplicación Botón de Emergencia, proporcionando la ubicación exacta y la mayor cantidad de información posible para facilitar la llegada de los cuerpos de auxilio.

APG