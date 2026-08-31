Accidentes

Rescatan a Dos Hombres Durante Incendio de Dos viviendas en Tijuana

El siniestro ocurrió en la colonia El Florido Primera Sección, ambos fueron localizados conscientes y orientados

Rescatan a Dos Hombres Durante Incendio de Dos viviendas en TijuanaRescatan a Dos Hombres Durante Incendio de Dos viviendas en Tijuana | Foto: Bomberos de Tijuana

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+