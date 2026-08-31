Seguridad

Detienen en Mexicali a ‘El Chava’, Señalado por Lavado de Dinero en EUA

El implicado fue ubicado con 57 envoltorios de metanfetamina durante un operativo en Rivera Campestre

Detienen en Mexicali a ‘El Chava’, Señalado por Lavado de Dinero en EUADetienen en Mexicali a ‘El Chava’, Señalado por Lavado de Dinero en EUA | Foto: N+

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