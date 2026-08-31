Detienen en Mexicali a ‘El Chava’, Señalado por Lavado de Dinero en EUA

Un hombre señalado por autoridades de Estados Unidos por su presunta participación en operaciones de lavado de dinero fue detenido por agentes de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) en Mexicali.

La detención ocurrió alrededor de las 18:00 horas del 27 de agosto, durante labores de investigación y recorridos preventivos sobre la avenida General Santiago Vidaurri, en la colonia Rivera Campestre.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California, los agentes detectaron un Toyota Corolla color café y realizaron una revisión precautoria a sus ocupantes.

En el vehículo localizaron una bolsa de plástico transparente con 57 envoltorios que contenían una sustancia granulada con características de metanfetamina, con un peso aproximado de 38 gramos.

En el sitio fueron detenidos Salvador ‘N’, de 41 años, y Kitzuki Yaczely ‘N’, de 26 años. Ambos, junto con la droga asegurada y el vehículo, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República.

Según información de inteligencia citada por la corporación estatal, Salvador ‘N’, identificado con los alias de ‘El Chava’ y ‘El Gusano’, es señalado como presunto colaborador de una organización delictiva con presencia en Mexicali y tendría funciones relacionadas con el lavado de dinero y el cobro de piso.

La autoridad estatal también indicó que el hombre era buscado por autoridades de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) y que el Departamento del Tesoro de ese país lo habría señalado por su presunta participación en una red de lavado de dinero vinculada con un grupo criminal.

La FESC informó además que Salvador ‘N’ cuenta con antecedentes de detenciones entre 2014 y 2022 por delitos como privación ilegal de la libertad, robo calificado, portación de arma de fuego, secuestro exprés, robo a casa habitación y de vehículo, allanamiento de morada con violencia y lesiones calificadas.

La Fiscalía General de la República continuará con las investigaciones y será la autoridad competente la que determine la situación jurídica de las personas detenidas y su posible responsabilidad en los hechos.

APG