Suspenden Clases en Ojocaliente tras Ataque con Explosivos contra Comandancia

El alcalde de Ojocaliente, Juan Manuel Zambrano, confirmó la suspensión de clases en todos los niveles educativos tras el ataque con explosivos contra la Comandancia de la Policía Municipal.

Zambrano informó que las oficinas de la Presidencia Municipal y sus diferentes dependencias también suspenderán la atención al público, manteniendo activas únicamente las áreas operativas y de emergencias de manera permanente.

Cabe señalar que el ataque con explosivos dejó siete lesionados, entre ellos dos menores y una mujer elemento de la corporación. Además, resultaron con afectaciones 13 vehículos, 11 de ellos fueron automóviles particulares y los otros dos patrullas.

A pesar de lo sucedido, las autoridades eclesiásticas informaron que continuará desarrollándose el Docenario en honor a la Virgen de los Milagros, sin embargo, no se utilizará pirotecnia.

El alcalde de Ojocaliente informó que se está trabajando en coordinación con los tres órdenes de gobierno por el bienestar y la tranquilidad de los habitantes del municipio.

Zambrano también confirmó que se están realizando las gestiones necesarias para reubicar la Comandancia fuera del centro de la cabecera municipal de Ojocaliente; el municipio ya dispone un recurso del 50% del costo total del a obra.