Seguridad

Suspenden Clases en Ojocaliente tras Ataque con Explosivos contra Comandancia

Fueron canceladas las actividades escolares en todos los niveles educativos; el Docenario en honor a la Virgen de los Milagros continuará desarrollándose

Ataque explosivoLas clases fueron suspendidas en Ojocaliente tras el ataque con explosivos contra la Comandancia de la Policía Municipal. Foto: N+

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Tras el taque con explosivos en Ojocaliente, suspenden clases y atención en la presidencia. Hay 7 heridos, entre ellos menores. El Docenario sigue sin pirotecnia

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