Maestra Encuentra Cuerpo de Hombre al Interior del Salón de Primaria en Silao, Guanajuato

El regreso a clases en la comunidad de Medranos, en Silao, Guanajuato, se vio suspendido, después de que una maestra al abrir el salón de clases encontrara el cuerpo sin vida de un joven.

De acuerdo al parte de Seguridad, los hechos ocurrieron en esta zona de Silao, donde decenas de niños de primaria estaban listos para regresar a clases, pero al llegar les informaron que el día de hoy estaría cerrado el plantel.

De acuerdo a información brindada, el ciclo escolar estaba por comenzar cuando, una de las maestras se dirigió a su salón para acomodar sus cosas e iniciar a recibir a los alumnos en este nuevo año.

Al abrir el aula, la maestra encontró el cuerpo de un joven, por lo que de inmediato notificó a los directivos del plantel, al mismo tiempo que llamaban a los números de emergencia para reportar el hallazgo.

Policías municipales de Silao llegaron al lugar, seguidos de paramédicos, quienes confirmaron que el joven ya no contaba con signos vitales.

Después de un par de minutos, personal de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato y del Semefo hicieron su arribo para comenzar con las indagatorias correspondientes, confirmando que la víctima tenía 20 años.

Hasta el momento se desconocen las causas de este hecho, por lo que serán las autoridades de Seguridad de Guanajuato, quienes den seguimiento a este caso.