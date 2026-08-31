Seguridad

Maestra Encuentra Cuerpo de Hombre al Interior del Salón de Primaria en Silao, Guanajuato

Al abrir el aula, la profesora vio a la víctima, por lo que notificó a las autoridades de la escuela José Camacho Guerrero.

La escuela permaneció cerrada por el resto de la mañana.Foto: N+

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Maestra descubre cuerpo de joven en escuela primaria. Autoridades continuarán con la investigación.

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