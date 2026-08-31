Seguridad

Desmantelan Laboratorio Clandestino de Drogas en Acámbaro, Guanajuato

Integrantes de la Inteligencia de la Secretaría de Seguridad y Paz permitió ubicar el sitio en una zona serrana cercana a Irámuco

El laboratorio clandestino fue desmantelado.Foto: N+

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Hallan laboratorio clandestino de drogas sintéticas en Irámuco. 43 tambos y 2,803 kg de sosa fueron asegurados.

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Desmantelan Laboratorio Clandestino de Drogas en Acámbaro Guanajuato