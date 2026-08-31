Desmantelan Laboratorio Clandestino de Drogas en Acámbaro, Guanajuato

Tras un trabajo de investigación por parte del personal de la Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato, se encontró y desmanteló un laboratorio clandestino para la producción de drogas sintéticas en Irámuco, en Acámbaro.

De acuerdo a información brindada por la dependencia de Seguridad, este hallazgo se logró gracias a los trabajos de inteligencia e investigación, los cuales permitieron ubicarlo, siendo un lugar con características preliminarmente compatibles con un laboratorio clandestino para la producción de drogas sintéticas.

Asimismo, se destacó que durante el operativo, se contó exclusivamente por autoridades mexicanas, con un despliegue de la Comisaría de Investigación de Campo y las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, con participación del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional en tareas de seguridad.

Después de un par de horas, el laboratorio clandestino fue localizado en un campamento con recipientes de gran capacidad, sistemas de almacenamiento, sustancias líquidas y granuladas, así como infraestructura que podría estar relacionada con procesos para la producción de drogas sintéticas.

Se confirmó que en lugar fueron asegurados 43 tambos de 200 litros; siete bidones de distintas capacidades; 2 mil 803 kilogramos de sosa en escamas; aproximadamente 400 kilogramos de una sustancia granulosa blanca; 55 kilogramos de una sustancia granulosa cristalina amarilla; otros siete kilogramos de material granulado, además de sustancias líquidas, recipientes y equipos.

Las autoridades informaron que todo lo anterior fue puesto a disposición de la autoridad competente, donde análisis periciales determinarán la composición de las sustancias, su posible utilización y las características de operación del sitio.