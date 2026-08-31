Sociedad

Fuga en Acueducto Deja Sin Agua a Nueve Colonias de Tijuana; Lista Completa

La CESPT realiza trabajos de reparación en la zona de la Garita de Otay y posteriormente iniciará la recuperación del suministro

CESPTFoto: N+

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