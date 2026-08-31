Fuga en Acueducto Deja Sin Agua a Nueve Colonias de Tijuana; Lista Completa

Nueve colonias de Tijuana presentan una suspensión temporal del servicio de agua potable debido a una fuga registrada en un acueducto ubicado en la zona de la Garita de Otay.

Personal técnico de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT) trabaja en la reparación de la infraestructura para restablecer el suministro.

Las colonias afectadas son Libertad, Aeropuerto, Centro Urbano 70-76, Río Tijuana Zona Oriente, Empleados Federales, El Río, Lomas Taurinas, Alfonso Garzón Santibáñez y Las Californias.

De acuerdo con la CESPT, las maniobras continuarán hasta concluir la reparación de la fuga. Posteriormente comenzará el proceso de recuperación del servicio en las zonas afectadas.

La dependencia pidió a la población tomar previsiones mientras permanecen los trabajos y mantenerse atenta a los canales oficiales para conocer actualizaciones sobre el restablecimiento del suministro.

APG