Regresan 663 Mil Alumnos de Educación Básica a Clases en el Estado de Chihuahua

Un total de 663 mil alumnos de educación básica regresaron a las aulas en todo el estado de Chihuahua para iniciar el nuevo ciclo escolar.

Para algunos estudiantes, el regreso a clases llegó después de casi tres meses de vacaciones, luego de concluir el ciclo anterior sin materias reprobadas.

En la Secundaria 3008, ubicada en la zona Centro de la ciudad de Chihuahua, el regreso de los alumnos estuvo acompañado de música y botargas.

Además, los padres de familia pudieron estar presentes durante el primer timbre de entrada de los estudiantes al plantel.

En esta escuela existe desde hace siete años una regulación para el uso de teléfonos celulares durante las clases. Al llegar al plantel, los alumnos dejan sus dispositivos en cajas para evitar distracciones al interior de las aulas.

En caso de una emergencia o alguna situación que requiera comunicación con los estudiantes, los padres de familia deben comunicarse directamente a las oficinas de la escuela.