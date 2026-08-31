Educación

Regresan 663 Mil Alumnos de Educación Básica a Clases en el Estado de Chihuahua

Estudiantes del estado volvieron a clases tras las vacaciones; en planteles de la capital recibieron a los jóvenes con ambiente festivo y música.

El regreso a clases llegó después de casi tres meses de vacacionesEl regreso a clases llegó después de casi tres meses de vacaciones. Foto: N+

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Regresan a clases 663 mil alumnos en Chihuahua; los reciben con música y alegría en las escuelas tras casi tres meses de vacaciones.

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