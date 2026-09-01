Seguridad

Hallan 5 Cuerpos Sin Vida en Ferretería de Santiago Maravatío, Guanajuato

Las víctimas fueron abandonadas frente a un negocio sobre el bulevar Torres Landa.

Elementos de seguridad resguardaron la zona.Foto: N+

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