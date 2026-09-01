Hallan 5 Cuerpos Sin Vida en Ferretería de Santiago Maravatío, Guanajuato

Cinco cuerpos sin vida fueron abandonados con huellas de violencia frente a una ferretería, ubicada sobre el bulevar Torres Landa, a la altura de la colonia Francisco Villa en el municipio de Santiago de Maravatío.

Automovilistas se percataron del hallazgo frente al negocio y llamaron a los números de emergencia para pedir apoyo a la policía. Los primeros en llegar fueron elementos de Seguridad Ciudadana, en compañía de la Guardia Nacional, quienes al confirmar el hallazgo, pidieron en una primera instancia el apoyo de los paramédicos.

Al llegar los rescatistas, de inmediato brindaron atención médica, pero desafortunadamente los cinco cuerpos ya no contaban con signos vitales, por lo que se pidió la presencia del personal de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato.

A los pocos minutos, también arribó la Semefo, para comenzar con las indagatorias correspondientes, destacando que los cuerpos de las víctimas sobre el suelo, presentaban huellas de violencia.

Después de un par de horas, se procedió al levantamiento de los cuerpos para realizarles la necropsia de ley y así determinar las causas de su muerte. Hasta el momento, autoridades del Estado de Guanajuato, ni del municipio se han pronunciado al respecto.