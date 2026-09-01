Música y conciertos

Conjunto Primavera Encabezará Grito de Independencia en Gómez Palacio, Durango

El grupo musical será el encargado de amenizar las celebraciones del Grito de Independencia.

Conjunto Primavera Encabezará Grito de Independencia en Gómez PalacioConjunto Primavera será el artista encargado de encabezar los festejos patrios. Foto Instagram: Conjunto Primavera

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