Conjunto Primavera Encabezará Grito de Independencia en Gómez Palacio, Durango

El grupo, Conjunto Primavera se presentará como el artista estelar en las celebraciones del Grito de Independencia en Gómez Palacio, Durango, donde se espera una gran fiesta familiar repleta de música para todos los asistentes.

Debido a la alta afluencia de familias que se prevé para este evento, las autoridades locales ya afinan los últimos detalles de un despliegue preventivo coordinado entre corporaciones de seguridad pública, vialidad y protección civil para resguardar la integridad de la ciudadanía.

Mediante una publicación difundida a través de redes sociales, el ayuntamiento de Gómez Palacio, informó que el evento se realizará este 15 de septiembre a partir de las 18:30 horas en la explanada de la Presidencia Municipal, recinto donde se llevará a cabo el acto protocolario del Grito de Independencia.

Finalmente, los cuerpos de auxilio y tránsito exhortan a la población a atender oportunamente las indicaciones de los elementos desplegados en los operativos, tomar vías alternativas y anticipar sus traslados para evitar aglomeraciones en los accesos principales a ambos eventos.