Restablecen Servicio Eléctrico en Yucatán, Quintana Roo, Chiapas y Campeche

La Comisión Federal de Electricidad restableció el servicio eléctrico en varias regiones de Yucatán, Quintana Roo, Chiapas y Campeche, luego de apagones que se prolongaron desde la noche del lunes hasta la madrugada de este martes.

El corte eléctrico duró al menos siete horas, debido a la desconexión de dos líneas de transmisión.

La CFE indicó que su personal, en coordinación con el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), trabajaron en maniobras para restablecer el suministro de luz.

El primer reporte de la situación fue a las 20:00 horas, tiempo del centro de México. Hacia las 23:01 horas, la Comisión confirmó que Campeche igual se veía afectado. El 75% de los usuarios contemplados en el corte eléctrico seguían sin luz hasta los primeros minutos de este martes.

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"Personal de CFE ha arribado al lugar del incidente para reemplazar los aisladores que se encontraron dañados y llevar a cabo la recuperación completa del suministro", se informó.

"Nos encontramos en permanente comunicación y coordinación con los gobiernos estatales", añadió la CFE.

A las 0:09 horas, la dependencia dijo que restableció una cuarta parte del suministro eléctrico y atribuyó los apagones a actos de vandalismo hacia los aisladores de ambas líneas de alta tensión de 400 kv. Una hora más tarde, se indicó que se había restaurado el servicio al 55% de los afectados.

"Una vez que el personal logró acceder a la zona donde se ubican las estructuras de transmisión de energía con daño en las cadenas de aislamiento, inició con labores para restituir el servicio. Al momento se ha culminado con el remplazo de aisladores de una línea", se informó.

"Se mantiene comunicación y coordinación con gobiernos estatales y municipales. Los hospitales de la región cuentan con energía eléctrica a través de la red o por medio de plantas de emergencia", añadió la CFE.

A las 3:00 horas, la Comisión dijo que se había restablecido el 100% del servicio.

El apagón afectó el servicio de telefonía móvil y fija, así como la movilidad con los semáforos fuera de servicio.

Esta no es la primera vez que los estados del sureste del país sufren la interrupción del servicio de luz. El pasado 3 de junio, el Cenace y la CFE reportaron una interrupción de 19 minutos en regiones de Yucatán y Quintana Roo, también por la salida de dos líneas de alta tensión.

El día 19 de ese mismo mes, se registró otro apagón en la Península de Yucatán. La CFE indicó en ese momento que salieron de operación dos centrales privadas en la región Sureste y Peninsular, lo que obligó a realizar maniobras para mantener la estabilidad del sistema eléctrico, lo que causó una afectación a más 119 mil usuarios.

Las líneas de transmisión son las estructuras de cables de alta tensión y torres metálicas que transportan grandes volúmenes de energía eléctrica a largas distancias, las cuales se vieron afectadas hoy tras su desconexión.

Con información de N+