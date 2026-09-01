Sociedad

Restablecen Servicio Eléctrico en Yucatán, Quintana Roo, Chiapas y Campeche

Autoridades informaron que las afectaciones fueron por la desconexión de dos líneas de transmisión

CFE

Los apagones fueron causados por supuestos actos de vandalismo. Foto: CFE.

Apagón

Un usuario compartió imágenes en X sobre la situación en Mérida. Foto: X | @_SiNnIcK.

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