Mujer Armada con Machete Intenta Asaltar una Tienda en Veracruz

Un hecho de violencia fue frustrado en una tienda departamental localizada en la colonia Centro de la ciudad de Veracruz. De acuerdo con los primeros reportes, se trató de un presunto intento de asalto en dicho inmueble.

El hecho se registró cuando una mujer ingresó armada con un machete a una tienda ubicada sobre la avenida Prolongación Salvador Díaz Mirón de la ciudad de Veracruz, donde presuntamente comenzó a amenazar a clientes y empleados que se encontraban en el lugar.

Al percatarse de dicha situación, los empleados de la tienda departamental se armaron de valor y evitaron que la mujer que ingresó llevara a cabo el presunto atraco en el lugar. Hasta el momento, no se ha dado a conocer la identidad de la presunta responsable.

Una de las personas que se encontraba en el lugar y terminó afectada por el asalto indicó que la mujer se metió a robar y comenzó a corretear con el arma blanca a las personas que se encontraban al interior del inmueble.

De acuerdo con el testimonio obtenido, la mujer realizó esto con el fin de irse del establecimiento con lo que presuntamente se estaba robando; sin embargo, los trabajadores, al ver el riesgo, tomaron escobas y canastos para defenderse y capturar a la mujer.

Quería irse con lo que se estaba robando, pero los trabajadores agarraron una escoba y le estaban pegando, y le pegaron con los canastos, fue horrible.'