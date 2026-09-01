Seguridad

Mujer Armada con Machete Intenta Asaltar una Tienda en Veracruz

Una persona ingresó con un arma blanca a un establecimiento comercial presuntamente con la intención de robar diversos artículos. Trabajadores intentaron defenderse y capturar a la agresora.

Mujer Armada con Machete Intenta Asaltar una Tienda en VeracruzCon escobas y canastas para la compra, los empleados intentaron defenderse de la agresión. Foto: N+

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Mujer armada con machete intenta asaltar tienda en Veracruz. Empleados logran frustran el robo.

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