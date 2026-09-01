Detienen a Uno por Explosión en Ojocaliente; Suman 11 Heridos y 40 Casas Dañadas

Autoridades de Zacatecas detuvieron a un presunto implicado en la explosión de un vehículo cerca de la comandancia municipal de Ojocaliente, que dejó al menos 11 personas heridas y 40 viviendas dañadas.

Arturo Medina Mayoral, secretario de Seguridad de la entidad, indicó que el sujeto fue capturado en la localidad de Piedra Gorda, en el municipio de Cuauhtémoc, luego de labores de inteligencia.

"A través de trabajos de inteligencia se logró detectar un domicilio en Piedra Gorda en donde supuestamente se encontraban algunos criminales, algunos delincuentes", dijo.

"Efectivamente, al hacer el recorrido se localizó a uno de los integrantes, porque hay información suficiente para decir que formó parte del equipo que llevó a cabo el atentado de ayer por la tarde", añadió.

Fuentes consultadas por N+ señalaron que el presunto detenido pertenece al Cártel Jalisco Nueva Generación, grupo criminal que ha realizado otros ataques contra autoridades en el estado.

El secretario de Gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes Mugüerza, dijo que el arresto derivó del operativo de seguridad que se desplegó en Ojocaliente y en el resto del sureste del estado.

El funcionario precisó que al menos 40 viviendas resultaron dañadas, pero entre 10 y 15 domicilios fueron más afectados. Añadió que, de los 11 heridos, tres continúan en el hospital y se reportan estables.

"Alrededor, como ya se dijo, de 10 viviendas, tal vez 15 viviendas tengan un daño que vale la pena que sea analizado por el equipo especializado de la Secretaría de Obras Públicas, y el resto de las viviendas, estamos hablando en total de cerca de 40 viviendas afectadas, aproximadamente", dijo.

"El resto de las viviendas presentan daños menores que pueden ser daños en los cristales o daños en algunas puertas o en algunas partes de herrería que serán atendidas de manera inmediata", aseguró.

Ayer por la noche, alrededor de las 20:00 horas, un vehículo que tenía un explosivo, el cual fue activado de manera remota, estalló cerca de la comandancia en Ojocaliente. El automóvil estaba estacionado cerca de la sede policial.

Entre los heridos quedó una policía, así como civiles que se encontraban en las inmediaciones, incluidos tres menores de edad.

Según los avances de la investigación, el ataque contra la comandancia apunta a una reacción a la detención, el sábado pasado, de un presunto integrante del CJNG en el municipio de Villa García, en los límites con Aguascalientes. El detenido fue identificado como William Ariel "N", de 18 años, quien contaba con una ficha de búsqueda desde mayo pasado.

Además, el vehículo utilizado para provocar la explosión fue reportado como robado en el estado de Jalisco en abril de este año.

La agresión llevó a suspender el regreso a clases este lunes en la cabecera municipal, así como la coronación de la reina de la Feria de la Tuna y la Uva. El resto del festejo, que empezó el 29 de agosto y se extendería al 8 de septiembre, igual se canceló.

El ataque generó conmoción entre los residentes. Informes preliminares señalaron que la onda expansiva de la explosión afectó cuatro cuadras a la redonda. Las viviendas más cercanas a la explosión quedaron prácticamente con muros derribados o agrietados, así como con puertas y ventanas rotas. También 11 vehículos resultaron dañados.

Esta mañana, los vecinos increparon al alcalde porque personal de Protección Civil no les ayudaba a recoger los vidrios rotos. La escena permanecía asegurada para el procesamiento de indicios.

Reyes Mugüerza dijo que la mayoría de los inmuebles en la calle donde fue el ataque se encontraban deshabitados y aseguró que se desplegarán cuadrillas y maquinaria para retirar escombros, "vivienda por vivienda". Aseguró que habrá un equipo especializado para la evaluación estructural en la zona.

El secretario advirtió que las reparaciones pueden tomar tiempo, pero no dijo cuánto.

"Es muy importante decirles que estos análisis tal vez tomen un poco de tiempo, pero de manera inmediata se van a estar llevando a cabo algunas acciones como la colocación de vidrios y, por supuesto, la la reparación de canceles y de puertas, a través también del trabajo conjunto con la Secretaría de Obras Públicas del municipio", dijo.

Las autoridades locales anunciaron que a partir de este martes se normalizarán las actividades escolares, laborales y productivas en el municipio.