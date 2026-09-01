Seguridad

Detienen a Uno por Explosión en Ojocaliente; Suman 11 Heridos y 40 Casas Dañadas

Autoridades afirmaron que se reanudarán las clases en el municipio el día de mañana, aunque el alcalde suspendió el resto de la Feria de la Tuna y la Uva

OjocalienteLa onda expansiva de la explosión afectó cuatro cuadras a la redonda. Foto: Cuartoscuro.

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