Programas sociales

Estos Son Todos los Apoyos Bienestar con Registro Abierto en Septiembre 2026

Con el inicio de mes arrancan pagos y registros de distintos programas del Gobierno de México para apoyar la economía de las familias mexicanas

Mujer Hace Registro a programa del Gobierno de México. Apoyos Bienestar con Registro Abierto en Septiembre 2026.¡Entérate! Estos programas del Bienestar tiene registro abierto en septiembre de 2026. Foto: Cuartoscuro.

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