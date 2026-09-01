Estos Son Todos los Apoyos Bienestar con Registro Abierto en Septiembre 2026

Durante septiembre de 2026 distintos programas del Gobierno de México tendrán registro para afiliar a nuevos beneficiarios, y en N+ te adelantamos qué apoyos bienestar tienen convocatoria abierta, cuánto otorgan y quiénes pueden aplicar.

De hecho, durante la conferencia matutina de este lunes se dio a conocer que la Secretaría del Bienestar iniciaría con el Calendario de Pagos de la Pensión para adultos mayores (6,400 pesos), mujeres de 60 a 64 años (3,100 pesos), madres trabajadoras (1,,650 pesos) y personas con discapacidad (3,300 pesos)

Como en ocasiones anteriores, avanzará según la inicial del primer apellido y se extenderá hasta el próximo 25 de septiembre, cuando se deposite a las últimas letras del abecedario.

Actualmente están abiertos los registros para el apoyo dirigido a niños y adolescentes en Ciudad de México: "Mi Beca para Empezar", que entrega entre 600 y 650 pesos según el nivel escolar del estudiante, (preescolar, primaria o Centro de Atención Múltiple (CAM).

Mientras que hasta el próximo 5 de septiembre de 2026 continúa la afiliación de beneficiarios al Apoyo Bienestar de 30 a 64 años, conocido como Credencial del Servicio Universal de Salud.

Además, se prevé que en los próximos días de septiembre se den a conocer las fechas de apertura de registro a la Beca Rita Cetina y Benito Juárez del Gobierno de México para todos aquellos alumnos que aún no cuentan con el apoyo económico.

Ya casi empieza el nuevo ciclo escolar 2026-2027, y también iniciarán los registros para las #BecasBienestar. 🤩



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Sigue las redes del coordinador nacional, @Julio_LeonT, para conocer las próximas convocatorias. ➡️https://t.co/13EN98PI1v pic.twitter.com/HCqeTyloNh — BecasBenito (@BecasBenito) August 30, 2026

Vale la pena recordar que este dinero está destinado a evitar la deserción escolar y adquisición de material. De modo que con la Beca Rita Cetina Secundaria se depositan 1,900 pesos bimestrales a las familias con 1 estudiante de secundaria, más 700 pesos por cada alumno extra.

Mismo caso que la Beca Benito Juárez, que deposita 1,900 pesos mensuales a estudiantes de Educación Media Superior de todo el país.

Mientras que a las familias con niños en la Beca Rita Cetina primaria se les entregaron 2,500 pesos anuales para la compra de uniformes y útiles escolares.

Se prevé que el apoyo económico Jóvenes Escribiendo el Futuro -que otorga 5,800 pesos bimestrales- también abra registro en septiembre 2026 para afiliar a nuevos estudiantes de licenciatura, técnico superior universitario y sus equivalentes.

Para mayor detalle sobre las fechas de inscripción a los distintos programas vale la pena estar pendientes de las redes sociales de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar (CNBB), así como de la Secretaría del Bienestar y sus respectivos titulares.

SARR