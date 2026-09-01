Estos Son los Estados Donde Hay Apagón Masivo por Desconexión de Líneas de CFE

Miles de familias en el sureste del país se quedaron a oscuras la tarde de este lunes. Sin aviso previo, la luz se fue en calles, comercios y hogares de Yucatán, Quintana Roo y Chiapas, y en cuestión de minutos las redes sociales comenzaron a llenarse de reportes: semáforos apagados, ventiladores detenidos y la misma pregunta repitiéndose una y otra vez: ¿qué pasó con la luz?

La respuesta llegó poco después de parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). La paraestatal reconoció que dos líneas de transmisión se desconectaron, y que esa falla fue la que dejó parcialmente sin servicio a usuarios de las tres entidades.

La CFE no dio mayores detalles sobre qué originó la desconexión, pero aseguró que sus cuadrillas ya estaban en la calle, trabajando contra reloj para devolver la energía "a la brevedad posible".

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La empresa estatal añadió que mantiene comunicación directa con los gobiernos estatales de Yucatán, Quintana Roo y Chiapas para coordinar la respuesta al evento.

Sin embargo, hasta el momento no ha ofrecido un horario estimado para el restablecimiento total del servicio. La CFE se comprometió a ir informando los avances a través de sus canales institucionales.

En junio, la salida de operación de dos centrales privadas había dejado a oscuras a más de 119 mil usuarios en Quintana Roo y Tabasco.

AMP