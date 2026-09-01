Sociedad

Estos Son los Estados Donde Hay Apagón Masivo por Desconexión de Líneas de CFE

La CFE confirmó fallas en dos líneas de transmisión que dejaron sin luz a miles de usuarios; cuadrillas ya trabajan para restablecer el servicio

El apagón dejó a miles de usuarios sin luz. Foto: Cuartoscuro/ArchivoEl apagón dejó a miles de usuarios sin luz. Foto: Cuartoscuro/Archivo

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