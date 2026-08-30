Homicidios

Creador de Contenido Fue Asesinado a Balazos en Tehuitzingo, Puebla

Ricardo Zuñiga había publicado que vía telefónica le advirtieron sobre las consecuencias de criticar al gobierno municipal.

El hombre había emprendido con su esposa un negocio de productos de limpieza.El hombre había emprendido con su esposa un negocio de productos de limpieza. Foto: Facebook Ricardo Zuñiga

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Ricardo Zúñiga, conocido por criticar al gobierno en redes, fue asesinado en su negocio en Tehuitzingo.

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