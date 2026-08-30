Un comerciante fue asesinado a balazos al interior de su negocio de productos de limpieza ubicado en la localidad de Santa Cruz Atopoltitlán, perteneciente al municipio de Tehuitzingo en Puebla.

La víctima fue identificada como Ricardo Zúñiga Rosas, de 35 años de edad, quien era conocido como un creador de contenido digital sobre temas de la demarcación.

De acuerdo con los primeros reportes, dos hombres que viajaban a bordo de una motocicleta circulaban por la calle Centenario cuando al pasar frente al establecimiento denominado “Suma”.

Los agresores ingresaron y le dispararon con arma de fuego a corta distancia. Ricardo recibió al menos un impacto en el costado izquierdo de la región posterior del tórax, por lo que quedó gravemente herido.

Personas de la localidad lo trasladaron por sus propios medios al Hospital de Tehuitzingo en un intento por salvarle la vida, sin embargo, al llegar al nosocomio personal médico confirmó que ya no contaba con signos vitales.

Los responsables escaparon a bordo de la moto con dirección hacia la Sección Cuarta de Tehuitzingo, sin que hasta el momento se haya informado sobre personas detenidas por estos hechos.

Ricardo Zúñiga Rosas realizaba publicaciones en redes sociales en las que cuestionaba temas relacionados con el gobierno, obras públicas y el manejo de recursos.

En sus redes sociales, dejó una publicación fijada desde el mes de mayo donde aseguró que fue amenazado vía telefónica: "Tome estas fotografias cuando regresaba de mi ruta. Espero que no traiga concecuencias (...) me informaron que dejara de criticar la actual administracion, sobre temas en especifico, "El basurero" (...) Asi que banda si algo me pasa ya saben."

Con información de N+

JAPR